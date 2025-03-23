苗可麗現身羅東夜市擺攤！　一口氣包「300顆煎包」雙手全廢大崩潰

記者孟育民／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播夜市擺攤實境節目《我們這一攤2》，由老班底胡宇威帶領苗可麗、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙一起征戰各大夜市，苗可麗、禾浩辰、蔡凡熙接受台灣大哥大MyVideo專訪，苗可麗大呼在宜蘭羅東夜市的「煎包地獄」讓她至今無法忘懷，「因為麵皮柔軟程度與包餡時的角度和手勢，都關乎它最後是否能成形，若是皮太硬，或皮沾到餡的油脂就會黏不起來！後來幾乎只剩我一個人包，當晚我大概包了300顆吧！」回憶那晚她苦笑：「我記得包到手指直接廢掉，真正感受到攤商們有多辛苦。」

▲苗可麗難忘煎包地獄。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

蔡凡熙則是忘不了在桃園中壢夜市擺攤經驗：「一定是賣牛排那次啦！」他想起當天遇上暴雨襲擊，「牛排工序又多，客人又吃得慢，那次真的很崩潰。」而煎包挑戰也讓禾浩辰壓力爆棚，「從餡料比例、麵皮成敗到煎煮火候，影響成品的變數太多了，每一步都得全神貫注！」不過，蔡凡熙也坦言有讓人「超爽」的瞬間，「我覺得最爽的時刻就是賣光光那一刻，真的很有成就感！」

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▲▼苗可麗、禾浩辰、蔡昌憲、蔡凡熙征戰各個夜市。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

苗可麗在《我們這一攤2》幾乎是現場帶氣氛擔當，經常要安撫久候的客人，喊到喉嚨都「燒聲」，但她坦言在錄影中最享受的，就是「看到客人吃得開心的瞬間」：「這是平常當演員很難感受到的事，能這麼近距離回饋支持我們的人，真的很難得。」