崔汝珍嫁大7歲圈外男！　韓網起底嚇到「曾是朋友夫」

記者張筱涵／綜合報導

韓星崔汝珍將和大7歲的圈外男性結婚，曾說可能不會結婚的她過去被認為是「黃金單身」，突然宣布結婚，也讓外界又驚又喜。不過就在網友搜尋後發現，她的男友過去曾一起上過節目，她還稱男友和當時男友的妻子是如「父母般」的存在，掀起熱議。

▲崔汝珍將和大7歲圈外人結婚。（圖／翻攝自Instagram／yjyjyjyjyj_yj）



崔汝珍在《同床異夢2－你是我的命運》中宣布婚訊，男方是大她7歲的運動企業家，兩人早在2020年中的《On and Off》時就曾一同亮相，當時男方以滑水教練身分登場，兩人也曾一同在京畿道加平生活並合作工作。

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▲崔汝珍在2020年節目中稱滑水教練和滑水教練的妻子是父母般的存在。（圖／翻攝自YouTube／tvN Joy）



不只如此，崔汝珍2024年在《脫掉鞋子恢單4Men》中曾甜蜜透露戀情，當時表示男友曾有一段婚姻，是從事季節性運動產業的商人，兩人因運動結緣並長時間以朋友關係相處，「剛開始他不是我的菜，外貌與我理想型完全相反，也比我矮，但相處後覺得他人真的很不錯，是我生命中的長腿叔叔」，展現出滿滿愛意。

今年1月，崔汝珍也有和男友一同登上搞笑女星金淑的YouTube頻道，男友也首度現身螢光幕。當被演員金成範問到「是不是富二代、聽說擁有加平一半的土地」時，男方幽默地回應：「我是負債的『負』人啦。」

▲網友對比崔汝珍今年1月帶男友上的節目，發現就是2020年節目中出現的滑水教練。（圖／翻攝自YouTube／김숙티비kimsookTV）



也因為這樣，網友回頭看《On and Off》和金淑頻道節目後，發現崔汝珍即將結婚的對象，就是當初節目中的的滑水教練，而更令人驚訝的是，當初崔汝珍是寄住在滑水教練夫妻家，且她還曾說「滑水教練夫妻倆對她來說是如父母般的存在」。

網友得知這些事情後都說，「所以她是跟自認為像父親一樣的人結婚嗎？哇喔」、「這樣還要一起上夫妻節目嗎？不尷尬嗎」、「即使是男方離婚後才交往的，但之前和人家前妻是如此親近的事情都被播出了，感覺還是怪怪的」、「其實那個影片是2020年的，如果是離婚後才交往的就沒問題吧，前妻也沒有說什麼」。