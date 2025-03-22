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56歲港劇女神「轉戰大陸」病倒淡出！拒2次豪門婚仍單身…凍齡照曝

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星張可頤1994年參選香港小姐時打入五強，雖未奪冠，但隨後加入TVB並迅速受到力捧，演出多部經典港劇走紅。她約滿離開電視台後，一度轉戰大陸戲劇圈，但是卻傳出罹病，到澳洲休養淡出螢光幕，近日迎接56歲生日，凍齡模樣驚豔網路。

▲▼張可頤淡出螢光幕多年，依舊保持凍齡美貌。（圖／翻攝自微博）

▲張可頤淡出螢光幕多年，依舊保持凍齡美貌。（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，張可頤2005年演出陸劇《長恨歌》時，因過度投入角色且對自己要求過高，導致患上抑鬱症及甲狀腺功能亢進，面部和頸部因此浮腫。為了康復，她前往澳洲靜養，並接受師父的氣功治療，最終成功走出陰霾。她在大陸成立經紀公司，事業有成，以600萬港元（約台幣2546萬元）買下香港元朗四季豪園的一棟獨棟房，並斥資300萬（約台幣1273萬元）進行裝修，從她近年分享的豪宅照片可見，屋內設計風格簡約大方，空間感十足，營造出舒適的居住氛圍。

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▲▼張可頤淡出螢光幕多年，依舊保持凍齡美貌。（圖／翻攝自微博）

▲張可頤原本轉戰大陸戲劇圈，後來病倒淡出，在澳洲休養。（圖／翻攝自微博）

▲▼張可頤淡出螢光幕多年，依舊保持凍齡美貌。（圖／翻攝自微博）

▲張可頤香港住獨棟豪宅。（圖／翻攝自微博）

而感情生活方面，張可頤至今未婚，過去兩度婉拒嫁入億萬富豪之家，亦有消息稱她從親屬處繼承了1億港元的遺產，但對此她從未公開承認。然而，張可頤的生活依然豐富多彩。她時常與好友相約行山、打羽毛球等，放慢工作步調，盡情享受單身貴族的悠閒生活。

▲▼張可頤淡出螢光幕多年，依舊保持凍齡美貌。（圖／翻攝自微博）

▲張可頤（中）至今仍保持凍齡外型。（圖／翻攝自微博）

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