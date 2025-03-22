繼柳演錫、李準基後⋯《信號》趙震雄也爆逃稅11億　公司急發聲：全繳了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國稅局近期卯起來追查藝人稅金，自柳演錫、李荷妮、李準基分別爆出逃稅後，但幾位藝人解釋是稅法計算差異，並已經全額繳納。怎料，韓媒22日又爆《信號》影帝趙震雄逃稅嫌疑，總共補繳韓幣11億元（約台幣2750萬元），對此，公司緊急出面解釋是稅務代理人所計算的稅收與課稅機關計算的稅金相關稅法有分歧，因此公司尊重課稅機關的決定，已經全額繳納，並非逃稅。

▲《信號》趙震雄也爆逃稅韓幣11億。（圖／翻攝自公司Saram Entertainment官方IG）



趙震雄於22日遭爆出逃稅韓幣11億元，對此，他的所屬公司Saram Entertainment同步出面解釋由於趙震雄所設立的法人公司收益是否應納入個人所得稅的繳納範圍產生分歧，稅務代理人所計算的稅收與課稅機關計算的稅金應用相關稅法出現差異，才會產生繳稅金額有出入。

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▲趙震雄公司解釋是稅務代理人計算的相關法應用與課稅機關計算的方式有出入。（圖／翻攝自公司Saram Entertainment官方IG）



公司強調「尊重課稅機關的決定，已經全額繳納」，但近來眾多藝人遭追加徵收稅金，Saram Entertainment坦言，課稅機關的該決定與當時的課稅慣例有所不同，且該問題在專家與學術界間亦存在意見分歧，已經向相關單位請求裁決，案件雖還在審理，但盼還給趙震雄清白。

不僅如此，公司聲明也表示「演員趙震雄身為大韓民國的國民，一直以來都誠實地繳納稅金，以後也會遵照法律規定與程序屢行義務與責任」，否認逃稅一說。