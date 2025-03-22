老戲骨張復建連演《解憂雜貨店》五年了！　創70場次「出乎意料」

記者蕭采薇／台北報導

由金士傑與卜學亮主演的《最後14堂星期二的課》最終巡迴倒數中，這齣舞台劇作品陪伴海內外觀眾長達14年的時間，而果陀劇場另一齣改編暢銷同名小說的治癒好戲《解憂雜貨店》自2020年首演後，數度加演。劇中靈魂人物「雜貨店爺爺」由資深硬底子演員張復建擔綱，累計演出已達70場次。

▲張復建70歲接演《解憂雜貨店》，累計演出已達70場次。（圖／果陀劇場提供）



張復建70歲接演《解憂雜貨店》，在劇中為許多煩惱的提問人指點方向。已達70場，張復建表示出乎意料，也被同團演員們直呼其爺爺身分被認證為「雜貨店的吉祥物」，因為他的存在給予戲裡戲外的觀眾安心感，成為口碑保證。

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果陀劇場改編自日本作家東野圭吾作品的《解憂雜貨店》，故事從三個闖空門的少年意外躲進了一間歇業多年、相傳能消煩解憂的雜貨店開始，三人意外發現寫了煩惱的信丟進雜貨店的投遞口，竟然隔天就會收到回信解答。

▲《解憂雜貨店》從三個闖空門的少年意外躲進了一間歇業多年的雜貨店開始。（圖／果陀劇場提供）

然而，在這看似廢棄的店裡，一封來自過去的信突然出現，他們發現自己和他人的命運似乎被一條無形的線連結了起來？日本正式授權改編，果陀劇場團隊打造沉浸體驗，小劇場的溫馨作品，卻充滿大劇場的格局。活在世上的人都有煩惱，如果你也有困惑，或是迷失人生方向，歡迎光臨《解憂雜貨店》，每個煩惱都可能迎來改變人生的回信。



戲齡將近半百的張復建，私底下早就是個爺爺，而接演《解憂雜貨店》的靈感就是來自當時就讀國小的孫子。自從接演後，張復建樂道：「跟一票年輕演員合作，也讓他笑說感覺自己變年輕了。」回想自己年少時在練功與巡演中度過，9歲進復興劇校學習京劇，歷經多年紮實訓練，15歲隨劇團赴美巡演，一年跑遍全美40幾個州，當時以第一期第一名畢業的他，名氣已不小。

▲張復建累積電視劇作品超越百部，電影也將近50部，是台灣不可多得的老戲骨演員。（圖／果陀劇場提供）



1977年參演電影《鄉野奇談》出道，1982年首部電視劇作品為《小李飛刀》，直到1992年在《劉伯溫傳奇》中飾演劉伯溫一角更廣為人知，近期包含2006年的《白色巨塔》、2009年《痞子英雄》、2021年《茶金》中都能看到他的身影，演技備受肯定，更分別在1988年及1993年演出《西施》及《意難忘》兩度獲得電視金鐘獎戲劇節目男主角獎，2021年以《面容》入圍電視金鐘男配角獎。累積電視劇作品超越百部，電影也將近50部，是台灣不可多得的老戲骨演員。

▲張復建習慣作筆記，只要看到好文、好句就會寫下。（圖／果陀劇場提供）



演藝生涯多產又多彩的張復建，舞台劇生涯從2002開始，雖然演出作品不多，但是卻在《解憂雜貨店》擔任雜貨店爺爺五年了。私底下生活有原則的他，因為從小練功讓他維持每日拉筋伸展，而這也是他維持健康保持體力的最高原則，此外，他也時常閱讀報章雜誌，二十多年來累積近20本手札，習慣作筆記的他，只要看到好文、好句就會寫下，不時用來提點自己的人生疑惑，彷彿就像《解憂雜貨店》劇中的爺爺一樣，生活有所得才能為人解惑。

▲張復建舞台劇生涯從2002開始，雖然演出作品不多，但是卻在《解憂雜貨店》擔任雜貨店爺爺五年了。（圖／果陀劇場提供）

回首快五十年的演藝路，他說：「最好的戲，永遠是關於人生。每個人都在他人的戲裡看到自己的悲歡離合。」對於《解憂雜貨店》的加演，他提到，逝去的光陰，留住了難忘的故事，而難忘的故事，留住了逝去的光陰。