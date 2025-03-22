ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

老戲骨張復建連演《解憂雜貨店》五年了！　創70場次「出乎意料」

記者蕭采薇／台北報導

由金士傑與卜學亮主演的《最後14堂星期二的課》最終巡迴倒數中，這齣舞台劇作品陪伴海內外觀眾長達14年的時間，而果陀劇場另一齣改編暢銷同名小說的治癒好戲《解憂雜貨店》自2020年首演後，數度加演。劇中靈魂人物「雜貨店爺爺」由資深硬底子演員張復建擔綱，累計演出已達70場次。

▲張復建70歲接演《解憂雜貨店》。（圖／果陀劇場提供）

▲張復建70歲接演《解憂雜貨店》，累計演出已達70場次。（圖／果陀劇場提供）

張復建70歲接演《解憂雜貨店》，在劇中為許多煩惱的提問人指點方向。已達70場，張復建表示出乎意料，也被同團演員們直呼其爺爺身分被認證為「雜貨店的吉祥物」，因為他的存在給予戲裡戲外的觀眾安心感，成為口碑保證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

果陀劇場改編自日本作家東野圭吾作品的《解憂雜貨店》，故事從三個闖空門的少年意外躲進了一間歇業多年、相傳能消煩解憂的雜貨店開始，三人意外發現寫了煩惱的信丟進雜貨店的投遞口，竟然隔天就會收到回信解答。

▲張復建70歲接演《解憂雜貨店》。（圖／果陀劇場提供）

▲《解憂雜貨店》從三個闖空門的少年意外躲進了一間歇業多年的雜貨店開始。（圖／果陀劇場提供）

然而，在這看似廢棄的店裡，一封來自過去的信突然出現，他們發現自己和他人的命運似乎被一條無形的線連結了起來？日本正式授權改編，果陀劇場團隊打造沉浸體驗，小劇場的溫馨作品，卻充滿大劇場的格局。活在世上的人都有煩惱，如果你也有困惑，或是迷失人生方向，歡迎光臨《解憂雜貨店》，每個煩惱都可能迎來改變人生的回信。
 
戲齡將近半百的張復建，私底下早就是個爺爺，而接演《解憂雜貨店》的靈感就是來自當時就讀國小的孫子。自從接演後，張復建樂道：「跟一票年輕演員合作，也讓他笑說感覺自己變年輕了。」回想自己年少時在練功與巡演中度過，9歲進復興劇校學習京劇，歷經多年紮實訓練，15歲隨劇團赴美巡演，一年跑遍全美40幾個州，當時以第一期第一名畢業的他，名氣已不小。

▲張復建70歲接演《解憂雜貨店》。（圖／果陀劇場提供）

▲張復建累積電視劇作品超越百部，電影也將近50部，是台灣不可多得的老戲骨演員。（圖／果陀劇場提供）

1977年參演電影《鄉野奇談》出道，1982年首部電視劇作品為《小李飛刀》，直到1992年在《劉伯溫傳奇》中飾演劉伯溫一角更廣為人知，近期包含2006年的《白色巨塔》、2009年《痞子英雄》、2021年《茶金》中都能看到他的身影，演技備受肯定，更分別在1988年及1993年演出《西施》及《意難忘》兩度獲得電視金鐘獎戲劇節目男主角獎，2021年以《面容》入圍電視金鐘男配角獎。累積電視劇作品超越百部，電影也將近50部，是台灣不可多得的老戲骨演員。

▲張復建70歲接演《解憂雜貨店》。（圖／果陀劇場提供）

▲張復建習慣作筆記，只要看到好文、好句就會寫下。（圖／果陀劇場提供）

演藝生涯多產又多彩的張復建，舞台劇生涯從2002開始，雖然演出作品不多，但是卻在《解憂雜貨店》擔任雜貨店爺爺五年了。私底下生活有原則的他，因為從小練功讓他維持每日拉筋伸展，而這也是他維持健康保持體力的最高原則，此外，他也時常閱讀報章雜誌，二十多年來累積近20本手札，習慣作筆記的他，只要看到好文、好句就會寫下，不時用來提點自己的人生疑惑，彷彿就像《解憂雜貨店》劇中的爺爺一樣，生活有所得才能為人解惑。

▲張復建70歲接演《解憂雜貨店》。（圖／果陀劇場提供）

▲張復建舞台劇生涯從2002開始，雖然演出作品不多，但是卻在《解憂雜貨店》擔任雜貨店爺爺五年了。（圖／果陀劇場提供）

回首快五十年的演藝路，他說：「最好的戲，永遠是關於人生。每個人都在他人的戲裡看到自己的悲歡離合。」對於《解憂雜貨店》的加演，他提到，逝去的光陰，留住了難忘的故事，而難忘的故事，留住了逝去的光陰。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

推薦閱讀

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

《嗨！營業中》第五季驚傳開錄　白安飽受毒舌評論

《嗨！營業中》第五季驚傳開錄　白安飽受毒舌評論

路邊賣鯛魚燒老闆超帥！近看竟是野生男神2PM尼坤　大批民眾朝聖

路邊賣鯛魚燒老闆超帥！近看竟是野生男神2PM尼坤　大批民眾朝聖

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝

朴寶劍《苦盡》戲份消失了！官方正式給答案　劇迷崩潰：不能接受

侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送！天王女徒弟淚崩：傳到整個新馬

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

快訊／Andy突PO全黑底圖！「溫馨喊話公司股東家寧」：跟我一起努力

Andy再發聲！　IG黑底白字喊話家寧：我只想爭取自身權益

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

解憂雜貨店, 張復建

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 麻衣「沒想到的人給我聯繫」　深夜開心到失眠：互相懷念
  2. 老戲骨張復建連演《解憂雜貨店》五年了！　創70場次「出乎意料」
  3. 李國超獲頒「傑出校友」高欣欣見證！　寵妻辦二婚宴：讓老婆當最佳女主角
  4. 林予晞「公開撻伐黃子佼」不後悔！　否認遭《與惡2》換角：很早就知道
  5. 侯佩岑《浪姐6》鬆口談「當年親口播報與周董戀情」！辭主播原因曝
  6. 織織酸舊愛「自戀型人格」　看完1文勸刪：我前男友破防了
  7. NewJeans被外媒訪問稱「KPOP革命者」　遭禁獨立活動：韓國的現實
  8. 真的掰了趙詠華！　資深玉女告白林俊逸「等了34年」：你終於長大了
  9. 好友痛指金賽綸之死「9成是因金秀賢」！《橫豎》握18禁猛料不放原因曝
  10. 房產女神揪家寧聲明「1句話講最好」　朱琦郁：好好說話很重要

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366