台下歌迷狂喊2字　陳奕迅霸氣回應：死心吧！

記者蔡琛儀／台北報導

陳奕迅日前在澳洲雪梨開唱，是他年後首場演出，他以流利英語向當地觀眾分享演唱會概念：「Fear和Dreams都還沒發生，它們只存在於腦中，不是真實的。所以不要想太多，好好把握當下。」這番話引發全場共鳴，有粉絲熱情大喊「老公」，陳奕迅則幽默回應：「別再叫了！我結婚快20年了，死心吧！」讓現場瞬間笑聲不斷。

▲▼陳奕迅日前雪梨開唱。（圖／My Kan提供）

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月初金曲歌王方大同離世，他也特別以歌聲向音樂好友致意，「雖然他不在了，但音樂就是這樣，會長留青史。」隨後深情演唱由方大同作曲、監製的〈孤獨患者〉，唱畢後深深一鞠躬，向故友致意，接著他清唱Swing的經典歌曲〈那邊見〉，輕輕地將手指向天空，唱到最後一句：「See you on the other side.」時，感動瀰漫整個會場，全場觀眾無不動容。

陳奕迅在巡演空檔特地造訪雪梨歌劇院，甚至突發奇想將頭髮捲成「雪梨歌劇院造型」，幽默為演出預熱，他還悠閒漫步城市街頭，大啖冰淇淋、品嚐街頭美食，更因此被不少粉絲捕捉到歌王身影。

▲陳奕迅向好友方大同致意。（圖／My Kan提供）

他也將在5月於高雄舉辦演唱會，門票週日開賣，歌迷們早已摩拳擦掌準備迎戰，眼尖的粉絲更在台北信義區中山站熱鬧路口、台中勤美商圈、高雄夢時代等熱門地標發現陳奕迅演唱會廣告。門票於3月23日中午12點在拓元售票系統開賣，週六中午12點開放國泰世華CUBE信用卡友搶先購票，每人每場限購 4 張，限區限量，售完為止；同日下午1點，台灣大哥大&MyVideo 黑卡會員專屬購票時段登場，需輸入專屬購票序號，每組限購2張，限區限量，售完即止。