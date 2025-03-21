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《與神》作者控9歲兒遭虐「求嚴懲老師」！心痛揭兒現狀：無法回學校

記者黃皓瑋／綜合報導

《與神同行》原著漫畫作家周浩旻（주호민），2023年因爆出在特教生兒子書包內偷放錄音機，蒐證控告老師虐待學生而引發爭議。該案被告教師去年（2024）一審判緩刑後被提起上訴，近期開庭審理，周浩旻夫婦在庭上痛訴兒子至今仍無法回到學校，請求法官嚴懲該名特教老師。

▲周浩旻偷錄音指控兒子被老師虐待，1審結果老師被認定有罪。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

▲周浩旻指控特教老師管教不當。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

綜合韓媒報導，該名教師涉嫌違反《「虐待兒童犯罪處罰等」特別法》（아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법）、《障礙者福利法》（장애인복지법），於昨（20日）進行二審審理。周浩旻的妻子在法庭上談起兒子事發時的狀況，透露當時9歲的他，1天至少會發生10次的排便失誤，並因為不安與強迫的症狀而避開他人，也心痛表示事發至今，兒子依然無法順利回歸校園。

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▲周浩旻偷錄音指控兒子被老師虐待，1審結果老師被認定有罪。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

▲周浩旻與妻子請求嚴懲該名教師。（圖／翻攝自IG／homin_joo）

回顧這起案件，據外媒《中央日報》報導，周浩旻的兒子患有自閉症類群障礙，因曾動手打同學、對著女同學脫褲子，而申請轉到特教班，然而2022年時，周浩旻夫婦因兒子突然抗拒上學，詢問之下懷疑老師不當管教，因而偷裝錄音機蒐證。事後他們發現被告教師在教「差勁的」一詞時，以「在女同學面前脫褲子是很差勁的，所以你現在不能和朋友一起上課」來造句，並多次以強硬語氣問：「你現在不能回原班級上課，知道為什麼嗎？」讓周浩旻夫婦控告管教失當。

這起案件在去年2月一審判決出爐，法官認為雖然偷錄音的音檔是非法證據，但考量到周浩旻兒子的心理狀況，以及案件的特殊性，因此予以採納，被告教師被判決有罪，處以200萬元（約4.5萬台幣）罰金的緩刑。

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