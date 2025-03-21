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中島健人低調出沒台北街頭　「合體milet中文打招呼」驚喜影片公開

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣男星中島健人於團體「Sexy Zone」單飛畢業後，積極展開個人活動，他近日低調來到台灣，曬出多張台灣美食照，巧的是，他主演的電影《我在平行時空戀上妳》即將上映，他現身於大直美麗華影城電視牆前與自己的照片留念，片商也隨之公開他與女主角milet的打招呼影片，雙重寵粉引發轟動。

▲▼中島健人低調出沒台北街頭　「合體milet中文打招呼」驚喜影片公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲中島健人日前低調訪台，現身於龍山寺、十分老街、北藝大等地。（圖／甲上娛樂提供）

中島健人近日再度來台，久違的小籠包讓他貼「哭哭」表情符號，直呼「想念到哭」，更陸續被目擊現身龍山寺、十分老街、北藝大等地，最特別的是他在大直美麗華影城電視牆前與自己的電影預告拍照留念，所到之處皆吸引粉絲追星朝聖，引發轟動，粉絲猜測他這次可能是來錄節目，但一切尚待官方正式發表。

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▲▼中島健人低調出沒台北街頭　「合體milet中文打招呼」驚喜影片公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲milet參演電影為此花1年時間受訓。（圖／甲上娛樂提供）

主演的電影《我在平行時空戀上妳》在台於4月2日上映，中島健人更與milet合體向台粉打招呼、發射超甜手指愛心，其中一段他撂中文片名「我在平行時空戀上妳」，即使發音超難依舊標準又流利，大展語言天分，一旁的milet也忍不住為他掌聲鼓勵。

▲▼中島健人低調出沒台北街頭　「合體milet中文打招呼」驚喜影片公開。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼《我在平行時空戀上妳》即將上映。（圖／甲上娛樂提供）

▲▼中島健人低調出沒台北街頭　「合體milet中文打招呼」驚喜影片公開。（圖／甲上娛樂提供）

除此之外，電影《我在平行時空戀上妳》也是milet首度躍上大銀幕，她為此特別接受1年多表演訓練，成功展現出超越新人的精湛演技，令日本觀眾刮目相看，驚喜直呼「milet演技太好了，根本看不出來沒演過戲」、「戴著眼鏡的milet可愛到爆」。也有不少觀眾讚嘆電影畫面美到不可思議，也高度評價三木孝浩執導的所有作品，都能「將女演員原本的可愛發揮到極致」。
 
另一位日劇熟面孔桐谷健太這次飾演中島健人的好麻吉兼神隊友，助他追回人生摯愛。繼2022年共演電影《來自收容所的愛》後，他與中島健人再次合作，私下交情深厚、關係亦師亦友，中島健人表示演戲對他而言，就像是實現夢想的體驗，有次遭遇瓶頸，桐谷健太的一句話讓他改變了想法，「這份工作本來就是一場遊戲，不是嗎？」才讓中島恍然大悟。

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中島健人, 我在平行時空戀上妳, milet

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