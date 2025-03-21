金秀賢害慘片商！600億恐泡湯《山寨人生》喊卡了　D+改口：暫不上架

記者吳睿慈／綜合報導

由Disney+出資韓幣600億打造的年度大劇《山寨人生》，找來金秀賢、曹寶兒（前譯：趙寶兒）領銜主演，怎料，近來金秀賢風波延燒，劇組本一度表示「拍攝繼續」，如今也被迫喊卡，官方21日終於出面表示「暫不上架」，原訂4月播出的計畫喊卡，韓幣600億（約台幣15億元）恐怕泡湯。

▲600億恐泡湯，《山寨人生》上架計畫喊卡了。（圖／翻攝自Disney+）



金秀賢主演的《山寨人生》第一季早已拍完，現進行到第二季拍攝，且部分戲份已經拍完，如今卻因私生活爭議延燒，使得戲劇公開與否出現變數，片商起初表示「如期拍攝」，怎料，事件發生11天後，Disney+方面於21日風向大反轉，稍早向韓媒證實「再經過謹慎討論後，《山寨人生》上架計畫決定保留。」

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▲《山寨人生》第一季已經拍完，現進行第二季拍攝中。（圖／翻攝自Disney+）



《山寨人生》原訂4月播出，且身為Disney+年度大片，事前投下大筆金額宣傳戲劇，如今不僅是宣傳預算報銷，就連戲劇拍攝所花費的韓幣600億都可能泡湯，狀況相當不樂觀。

金秀賢自遭到《橫豎研究所》毀滅式爆料後，風向逐漸轉差，甚至遭到質疑與未成年時期的金賽綸交往，過往的傻萌形象瞬間崩塌，公司Goldmedalist起初不認愛，後來改口只交往過1年，還是難挽回輿論，如今事件還沒告一段落，他遭到廣告商切割、綜藝停播、戲劇暫停上架計畫，損失慘重。