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葛西瓦受邀參加電音趴「合體電音女神」！　預告「會通知張惠妹」

記者蔡琛儀／台北報導

邁入第五屆的臺東電音派對今年首次選在四月舉辦，卡司部分邀請到原民金曲歌王葛西瓦、擁有全球超過百場各大電音節演出經驗的A-DA、Molly、臺東電音女神JANICE、亞洲百大女DJVictoria以及連續入選PYRO百大MC的MC-KTWO，還有來自南韓的「電音和尚」日進大師DJNewJeansNim、有「音樂魔術師」之稱的南韓音樂鬼才JASON，屆時將結合臺東本地音樂團體表演輪番上陣轟炸樂迷。

▲▼葛西瓦出道十年喜迎首次電音派。（圖／臺東縣政府提供提供）

▲葛西瓦出道十年喜迎首次電音趴。（圖／臺東縣政府提供）

葛西瓦日前應邀出席造勢記者會，現場除了演唱自己的作品〈聽你媽媽說〉為活動預熱外，更預告當天將與「臺東電音女神」JANICE合作，首次參加臺東電音派對的他難掩興奮地用自己的歌幫宣傳：「這個活動很厲害！不只要跟媽媽說，也要跟爸爸說，最好左右鄰居都要說！」過往作品以饒舌風格為主他更透露將在這次表演與電音DJ們合作為自己的母語歌曲增添電音火花。

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提及過去對電音音樂的涉獵程度，葛西瓦特別推薦DJ賴皮，「雖然我的創作比較少涉獵電音元素，但EDM曲風的音樂我都會聽！我特別喜歡DJ賴皮，他的『國語作業簿』的主題很有趣！我也很喜歡DJ MR. GIN，他的專輯很好聽能唱能放。」他屆時也打算帶著老婆、小孩來場電音野餐親子之旅，「想帶小朋友來臺東走走外，可以聽爸爸在台上唱歌，聽著電音在草地上放電！」由於臺東正好是老闆張惠妹的故鄉，問葛西瓦是否會邀請她共襄盛舉？他笑說：「我會跟她說，看看她有沒有時間囉！」

▲▼葛西瓦出道十年喜迎首次電音派。（圖／臺東縣政府提供提供）

▲葛西瓦自封是「很像台東人的屏東人」。（圖／臺東縣政府提供）

葛西瓦透露如果有空也想帶著家人來趟台東深度之旅，自封是「很像台東人的屏東人」的他對臺東景點美食頗為熟悉，最愛來臺東的休閒活動是釣魚，他笑說：「我們樂團之前很常來台東表演，因為我很喜歡釣魚，我上次來演出的時候，凌晨五點我還爬起來釣魚！」愛吃美食的他還特別推薦紀曉君的燒酒雞，大讚：「超好吃！這次有空也要來去光顧一下！

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