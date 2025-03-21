「金賽綸結婚」案外案！爆料者喊冤：沒給錄音檔　痛飆李鎮浩想自己活命

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸2月輕生離世，家屬在近期透過YouTube頻道《橫豎研究所》爆料她生前飽受金秀賢、YTR李鎮浩折磨才選擇輕生。對此，YTR李鎮浩在19日重磅放出金賽綸其實早已結婚的錄音檔，試圖挽回輿論，怎料，21日出現案外案，該則錄音檔被指為由金賽綸生前的經紀人提供，該經紀人A男出面喊冤表示「我沒給過李鎮浩錄音檔，更沒同意他在YouTube上公開」，兩人發生內鬥，讓外界看得一頭霧水。

▲YTR李鎮浩連續兩天公開金賽綸錄音檔，內容皆為金賽綸輕生是因結婚對象並非金秀賢。（圖／翻攝自李鎮浩YouTube）



金賽綸生前的經紀人遭指與YTR李鎮浩聯手，一步步摧毀金賽綸的名譽，李鎮浩19日更外洩錄音檔，該內容是A男與疑似金賽綸的女子對話，女子承認遭逼婚、也承認墮胎，不僅如此，李鎮浩20日再度加碼公開A男與金賽綸好友B的錄音檔對話，內容為好友B認為金賽綸輕生的原因應為與其結婚的男子，但音檔真實性存疑，而這2則錄音檔曝光後，引起輿論撻伐，痛罵李鎮浩無良，認為金賽綸結婚與金秀賢一事是兩件事。

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▲金賽綸生前的經紀人出面喊冤表示「沒給李鎮浩錄音檔」，痛飆李鎮浩想自己活命。（圖／翻攝自韓網）



經紀人A於21日喊冤，他向《Starnews》解釋：「我沒有給過李鎮浩錄音檔，也沒有同意他上傳影片到YouTube！」由於李鎮浩19、20日連續兩天公開金賽綸爆料影片，使得郭男遭痛罵是無良爆料者，他感到很冤枉，並向媒體表示：「我也有打給李鎮浩，大罵『現在是你自己活命，然後讓我去死是嗎』。」

▲粉絲心疼金賽綸去世1個月多仍難安息。（圖／翻攝自金賽綸IG）



不過，《Starnews》這則訪問經紀人的報導曝光後，仍有網友存疑「確定真的是那名經紀人受訪嗎」、「如果不是郭男那誰提供的爆料」、「李鎮浩到底怎麼拿到錄音檔的，那是假的嗎」，金賽綸、金秀賢一案已經越來越羅生門，令粉絲心疼「金賽綸走了還不得安息」。

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