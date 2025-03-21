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韓女星金扶宣心疼金秀賢、金賽綸　反擊酸民：你們都不戀愛、不說謊嗎？

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男星金秀賢與已故女星金賽綸的戀情風波持續延燒，因此形象受創，演藝工作暫時停擺、被多家品牌切割。針對此事，63歲南韓資深女演員金扶宣（김부선）透過影片喊話，希望外界停止獵巫行為，公開批評外界對演藝人的過度攻擊。

金扶宣以「連連環殺人犯都得不到保障的演藝人權」為題目，拍攝YouTube影片向外界呼籲停止對金秀賢、金賽綸的獵巫行動，針對疑似與未成年交往的爭議，她發表個人看法：「談戀愛是自由的吧？現在可是言論自由的時代，但演藝圈的基本人權甚至比連環殺人犯還不如。」

▲金扶宣（김부선）。（圖／翻攝自韓網）

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▲金扶宣（김부선）發表個人看法。（圖／翻攝自韓網）

金扶宣批評酸民面對權力階層、沒有人敢發聲，卻偏偏對藝人窮追猛打：「難道你們都不談戀愛嗎？不說謊嗎？」她直言，「每個人都可能犯錯，偶爾撒謊，但這並沒有對他人造成直接傷害，為什麼還要這樣攻擊他們？」

「怎麼可以對他人施加這麼惡毒的詛咒？一個人要走到自我了結的地步，絕對不是在清醒狀態下能做出的選擇。」金扶宣反問：「難道演藝人員不用繳稅？沒有投票權嗎？我們也是某個家庭中珍貴的孩子、母親、兒子或女兒，也是擁有人權的個體，不應該被隨意踐踏。我們的工作是公眾活動，依賴大眾的關注生存，但這依然只是一種職業，並不意味著我們該被如此對待。」

▲金秀賢、金賽綸事件延燒多日。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

金扶宣更強烈譴責社會對演藝人的私生活攻擊：「為什麼要這樣撕咬別人的個人生活？這樣的行為未免太廉價了吧？演藝人透過音樂、演技帶來療癒與感動，他們的才華讓許多人感到快樂。難道就因為一點錯誤，就要像對待殺父仇人一樣把他們逼到懸崖邊嗎？真的非要把演藝人逼到走投無路才甘心嗎？」

對於金賽綸離世，金扶宣則說，自己原本並不認識對方，「但當我看到YouTube的留言區時，80%都是惡評。」她痛批：「怎麼能夠在一個人去世後，如此殘忍地攻擊她？這根本是一個病態的社會現象。」她也為金賽綸辯護，認為外界已經對她進行了過度的指責：「她因為酒駕而遭受了社會的懲罰，甚至連工作都沒了。難道這還不夠嗎？」呼籲大眾適可而止，不要再持續對已逝之人進行惡意攻擊。

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金秀賢, 金賽綸, 金扶宣, 김부선

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