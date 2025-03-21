《宅男行不行》傳將推出新外傳！　「史都華當主角」劇名、卡司曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

2007年開播的長壽喜劇影集《宅男行不行》（The Big Bang Theory，又譯生活大爆炸）完結近6年，至今仍受到許多人喜愛，近期該劇傳出計劃推出新的外傳影集，主角則是本傳中的常設角色，漫畫店老闆「史都華（Stuart）」。目前新外傳的劇名及部份卡司也同步公開，引發粉絲期待。

▲《宅男行不行》計劃將推出新外傳影集。（圖／資料照／Max提供）



《宅男行不行》劇情圍繞在4位天才科學家的日常生活，史都華則是4人常光顧的漫畫書店的老闆兼友人，在劇中往往以不幸的形象現身，受到不少粉絲喜愛。據外媒《Deadline》報導，這部以史都華為主角的新外傳影集，目前仍在開發當中，劇名暫定為《史都華沒能拯救宇宙》（Stuart Fails to Save the Universe）。

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▲《宅男行不行》新外傳將以史都華為主角。（圖／翻攝自IG／kevsussman）



在卡司方面，雖然《史都華沒能拯救宇宙》仍在計劃階段，尚未確定開拍，但傳出史都華的原飾演者凱文蘇斯曼（Kevin Sussman），已與製作方達成協議，將在確定開拍後回鍋演出。另外，本傳中飾演史都華女友「丹妮絲（Denise）」的勞倫拉普庫斯（Lauren Lapkus）、飾演物理學家「克里普奇（Kripke）」的約翰羅斯鮑伊，以及飾演地質學家「伯特（Bert）」的布萊恩波賽恩（Brian Posehn）等3位演員，也傳出已達成演出協議。

▲凱文蘇斯曼傳出已與製作方達成協議，將回鍋飾演史都華。（圖／翻攝自IG／kevsussman）



此前《宅男行不行》系列作品推出過2部外傳影集，首部影集《少年謝爾頓》（Young Sheldon）於2017年推出，以本傳主角謝爾頓（Sheldon）的童年為題材，播出7季後於2024年完結。第二部則是《少年謝爾頓》續作，以謝爾頓的哥哥喬治（Georgie）與他的老婆曼蒂（Mandy）為主角，於2024年開播。