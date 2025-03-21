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家寧4分鐘聲明「全程沒提Andy」！網留言「放石頭」按讚數比她多

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber家寧昨日（20）深夜透過影片首度露面回應，低頭照稿念聲明4分鐘，強調自己沒有選擇逃避，請外界給予空間釐清相關狀況。然而聲明內容全程沒有提到Andy名字，影片下方留言網友的按讚數，還比發布片子的她還多。

▲▼家寧4分鐘聲明網友仍不買單。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧4分鐘聲明網友仍不買單。（圖／翻攝自YouTube）

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「這段時間，無論是作為女兒、夥伴，還是創作者，這一切對我來說都不容易……」。家寧一頭烏黑長髮，身穿白色T恤念聲明，照稿子念的舉動被網友吐槽像朗讀，更有人嘆「4分鐘的稿都不背好..真的好可憐」。

該則影片按讚數在1700以上，但留言串有網友稱「我希望我的讚數可以比張家寧多」，短短6小時超過3萬人點讚，更有人放一個石頭表情圖示，留言「信不信我在這邊放顆石頭都比家寧讚數多」，該則留言也達7228，網友留言的按讚數，遠超過於她的影片。

▲▼家寧聲明影片按讚數。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧聲明影片按讚數。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼家寧4分鐘聲明網友仍不買單。（圖／翻攝自YouTube）

▲家寧4分鐘聲明網友仍不買單。（圖／翻攝自YouTube）

Andy則是昨日收到警方通知書，遭到證實被家寧媽提告個資保護法、妨害名譽。同日家寧拍4分鐘影片回應自己立場，而Andy律師委任律師林哲健在同時間發文，臉書貼出電影《賭俠》片段，這一幕是周星馳向戲中扮演「賭俠」的劉德華毛遂自薦，並拍片展現自己的特異功能，不料只見他一張黑桃A放入手中，輕輕一搓，僅僅只是把這張黑桃A，變成了「皺掉的黑桃A」，形同根本沒變。

律師配文「突然想到星爺這個畫面」，並未指名道姓，但時間點與家寧發出4分鐘聲明時間點接近，網友解讀彷彿形容家寧聲明「說了等於沒說」、「完全講廢話沒有重點」。

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