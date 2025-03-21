快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧18日透過律師發聲明，強調自己和Andy都是按月領取相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益情況，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應，大動作切割媽媽。她21日凌晨首度拍片回應，表示對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任。

▲家寧回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

她說這段時間並未選擇逃避，而是希望可以用負更責任的態度去處理問題，再次公開自己的立場與心境，「 一直以來我對於財務方面所有的細節和疑問，這並非近期才開始關注的事情，數年間我曾多次詢問並希望獲得更清楚的資訊，以確保自己能夠對公司和個人的發展負責，然而至今仍未獲得完整的數據。」希望透過合適的法律程序，確保所有的權益與責任都能夠得到合理的處理。

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▲家寧並未得到回應。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

至於頻道的收益與分配，她則說：「過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理。」她說珍惜過去每一段經歷，希望和Andy都能夠在未來有更好的發展，盼望大家給予兩人一些空間，「分手後，我一直努力維持彼此的距離，避免不必要的爭議。然而，這次的事件讓許多人的關注與猜測遠超出我的想像，對我的情緒與日常生活帶來了極大的影響。」