陳沂談金秀賢「很難告成」　見他被跟黃子佼比：抵制請標準一致

記者王靖淳／綜合報導

南韓男星金秀賢與已故女星金賽綸的交往爭議延燒多日，日前他遭女方家屬曝光「脫褲照」，今（20）日經紀公司發聲喊告，消息曝光後再度掀起討論。為此，網紅陳沂也在臉書發文分享對此事看法。

▲陳沂會自在社群評論時事。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂坦言難以理解金秀賢對一張半裸洗碗的照片感到羞恥，甚至決定提告，「本來以為是告什麼厲害的內容，結果竟然是覺得脫褲洗碗照太羞恥？」她指出，這類案件在法庭上很難勝訴，「這個真的很難告成啦！而且不就證實了那張照片就是你。」並表示，金秀賢錯就錯在之前否認與金賽綸交往，而不是照片本身。

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陳沂提到，有些人將金秀賢的行為與黃子佼相提並論，她認為這不合理。她強調，黃子佼利用前輩地位欺壓想入行的新人，甚至在非法網站下載和儲存未成年女孩被脅迫拍攝的影片，這些行為已引起公憤。

▲陳沂發文談金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

談到金秀賢和金賽綸交往，陳沂認為此情況與藝人炎亞綸比較類似，「只是炎亞綸拍攝未成年影片甚至外流跟朋友分享，就是犯罪行為。金秀賢還沒有欸。炎亞綸都能若無其事的復出了，沒犯罪的金秀賢卻不能來台灣辦見面會，什麼道理？要抵制請標準一致好嗎？」