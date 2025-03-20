柯以柔高燒不退緊急住院！　「晚一步恐敗血症」曝病因：真的好痛苦

記者蔡宜芳／綜合報導

女星柯以柔近年來除了演藝工作，也積極經營商品開團。她20日突然緊急宣布開團延後的消息，坦言因身體不適住院，而且是已經拖到再晚一步就會引發敗血症的地步，讓她餘悸猶存。

▲柯以柔身體健康出狀況。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

柯以柔透露，她從上週六半夜開始感到忽冷忽熱，雖然有發燒，但並沒有其它感冒症狀。週末期間，她的體溫反覆上升、下降，直到週一去診所看醫生，拿了藥以為情況會好轉，但隔天晚上又開始發冷，「柔阿嬤看我不對勁、週三一早就帶我急診。」

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柯以柔在醫院接受了一系列檢查，包括抽血、驗尿、X光和超音波，「醫生直接叫我住院，當下我已經在急診室燒到有點不醒人事，很幸運中午直接有病床可以辦理住院。」醫生初步診斷她可能是泌尿道感染發炎，進而影響到腎臟，導致高燒不退和身體發炎指數過高，「醫生說再沒有來急診，最壞可能會引發敗血症，到時後果不堪設想。」

▲柯以柔到醫院就醫後，立刻住院。（圖／翻攝自Facebook／柯以柔）

柯以柔表示，住院期間她的高燒不退，持續用藥仍然燒到39.9度，身體發冷發抖的情況宛如睡在冰塊上，讓她感到非常痛苦，「所以柔媽咪要提醒大家，若有不明發燒請盡早就醫，以免延誤就醫治癒的時間，希望大家都平安健康。」