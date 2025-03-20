ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

TRASH、美秀集團美國開唱！　紅到當地媒體搶著訪問

記者蔡琛儀／台北報導

2025美國南方音樂（South by Southwest，簡稱SXSW） 於3月10日至15日舉行，六組台灣音樂人包括TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr於美國當地時間12日晚間於「Taiwan Beats Showcase」接力演出，也陸續接受當地媒體訪問，受到國外音樂媒體以及多國策展單位矚目。

▲▼2025 SXSW美國南方音樂節「Taiwan Beats Showcase」。（圖／Young Team Productions 提供）

▲TRASH出席SXSW美國南方音樂節「Taiwan Beats Showcase」。（圖／Young Team Productions 提供）

陳嫺靜首次在美演出難掩興奮，開心分享上週連續三日演出發片場的心得，同時帶來多首與Sōryo編制重新詮釋的新曲；接力登場的壞特?te，以迷人的R&B嗓音吸引多國樂迷湧入欣賞，她與新銳歌手DEW、吉他手Jay一同組成3人編制登台，帶來經典曲目〈Shadow〉、〈Let Go〉等，壞特?te演出結束便收到許多當地策展人、媒體洽談合作事宜，15號凌晨也受邀登上另一個官方Showcase，顯見她海外的高人氣。

Andr聯手我是機車少女鼓手仲林、貝斯手兼製作人韓立康、吉他手以哲的完整編制登台；多次入選SXSW、卻因疫情因素無法成行的鄭宜農也在今年首次登上SXSW舞台，她與製作人Chunho、鼓手小白三人編制帶來多首經典曲目包含〈街仔路雨落不停〉、〈金黃色的〉、〈玉仔的心〉，以及〈留佇咱的血內底〉新歌首演獻給奧斯汀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2025 SXSW美國南方音樂節「Taiwan Beats Showcase」。（圖／Young Team Productions 提供）

▲美秀集團出席SXSW美國南方音樂節「Taiwan Beats Showcase」。（圖／Young Team Productions 提供）

二次參與SXSW的TRASH樂團於午夜時分登場，他們披上去年底登上小巨蛋時的特製戰袍，連續以〈懦弱〉、〈21世紀最強兒歌〉點燃現場舞台。主唱阿夜感性分享「上次來SXSW已是八年前，經過這麼多年德州變了很多、TRASH也成長了很多，但唯一沒變的是我們還是在台上搖滾」。

壓軸登場的美秀集團即便演出開始時已逾凌晨一點，開場便帶來〈我要你愛〉、〈電火王〉的燃炸組合，讓凌晨的奧斯汀深陷在賽博台客的獨特威壓中。首次到美國演出的他們不忘以英文介紹美秀集團的自製樂器「炫炮」給台下樂迷，在全場合唱聲中為活動劃下美好句點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#運將 控接友人「被栽贓攬客」還逼下車！航警局：依法取締

推薦閱讀

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

大S沒能等到的判決！陸媒曝「北京法院裁定書」張蘭汪小菲被禁1事

眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內幕

眾量級元老挺Andy：遇到家寧是惡夢的開始！　掀十年前被騙內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書：帳冊還沒來，這張先來了

獨家／家寧傻眼「不知媽媽提告Andy」！　身心俱疲真實情況曝光

金賽綸老公身分起底！　「2個月前就露臉」控制狂惡行全曝光

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

遭家屬提告大反攻！YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」丈夫身分、錄音曝光

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

逐字全文／金賽綸親口認結婚！「私密錄音檔」流出：拿懷孕威脅我

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！公開直球對決：檳榔買500才可以摸欸

Andy限動報喜！　4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」…家寧現況慘

有眼不識泰山！大谷翔平開幕賽電視台街訪老婦人…網驚：她更有名耶

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 魏德聖Line帳號被盜「發訊息狂借錢」　馬志翔認：確實有收到
  2. 祈錦鈅：跑來罵我的人是不是看不懂中文？　PO文談家寧挨酸逆風
  3. 《禁錮之慾》霸道男神黑化！　米歇爾莫隆尼《曼谷陷落》變瘋狂教徒
  4. 影帝落魄睡倒地鐵！張家輝跪求網友刪掉偷拍照　入戲深苦喊：放過我
  5. 范少勳、曾敬驊《失樂園》雙帥登香港影視展　憶「最純粹童真」暖心
  6. 全文／金賽綸媽信件曝光！　「女兒的聲音一直在」淚訴：明明說要相信妳
  7. 即／金賽綸媽瘦到剩骨頭！心碎發聲「抱女兒衣服」入睡：妳說要活下去⋯
  8. 金秀賢出演《Good Day》遭抵制！　官方「暫停播出」改播1節目救火
  9. 美女作家「遇壞人家門險被闖」　老公挨揍過程曝光
  10. 佩甄願意和老公3P！爆王祚軒喜歡在鏡子前　性事全說了「在上面容易XX」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366