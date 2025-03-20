TRASH、美秀集團美國開唱！　紅到當地媒體搶著訪問

記者蔡琛儀／台北報導

2025美國南方音樂（South by Southwest，簡稱SXSW） 於3月10日至15日舉行，六組台灣音樂人包括TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr於美國當地時間12日晚間於「Taiwan Beats Showcase」接力演出，也陸續接受當地媒體訪問，受到國外音樂媒體以及多國策展單位矚目。

▲TRASH出席SXSW美國南方音樂節「Taiwan Beats Showcase」。（圖／Young Team Productions 提供）

陳嫺靜首次在美演出難掩興奮，開心分享上週連續三日演出發片場的心得，同時帶來多首與Sōryo編制重新詮釋的新曲；接力登場的壞特?te，以迷人的R&B嗓音吸引多國樂迷湧入欣賞，她與新銳歌手DEW、吉他手Jay一同組成3人編制登台，帶來經典曲目〈Shadow〉、〈Let Go〉等，壞特?te演出結束便收到許多當地策展人、媒體洽談合作事宜，15號凌晨也受邀登上另一個官方Showcase，顯見她海外的高人氣。



Andr聯手我是機車少女鼓手仲林、貝斯手兼製作人韓立康、吉他手以哲的完整編制登台；多次入選SXSW、卻因疫情因素無法成行的鄭宜農也在今年首次登上SXSW舞台，她與製作人Chunho、鼓手小白三人編制帶來多首經典曲目包含〈街仔路雨落不停〉、〈金黃色的〉、〈玉仔的心〉，以及〈留佇咱的血內底〉新歌首演獻給奧斯汀。

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▲美秀集團出席SXSW美國南方音樂節「Taiwan Beats Showcase」。（圖／Young Team Productions 提供）



二次參與SXSW的TRASH樂團於午夜時分登場，他們披上去年底登上小巨蛋時的特製戰袍，連續以〈懦弱〉、〈21世紀最強兒歌〉點燃現場舞台。主唱阿夜感性分享「上次來SXSW已是八年前，經過這麼多年德州變了很多、TRASH也成長了很多，但唯一沒變的是我們還是在台上搖滾」。

壓軸登場的美秀集團即便演出開始時已逾凌晨一點，開場便帶來〈我要你愛〉、〈電火王〉的燃炸組合，讓凌晨的奧斯汀深陷在賽博台客的獨特威壓中。首次到美國演出的他們不忘以英文介紹美秀集團的自製樂器「炫炮」給台下樂迷，在全場合唱聲中為活動劃下美好句點。