《器子》小春、大淵合體！　人父看「剴剴虐童案」怒轟保母：沒心

記者蕭采薇／台北報導

為了呼應犯罪動作電影《器子》中搶救器官的設定，導演簡學彬與小春Kenzy、大淵、吳承洋、梁瀚名一同現身西門町街頭，用熱血行動呼籲愛心捐血。「頑童MJ116」小春和大淵在片中合體，小春吐槽大淵：「都自己加戲！」但也坦言他在身邊「比較有安全感」。

▲（左起）小春、大淵在電影《器子》合體。（圖／記者湯興漢攝）

而近期引起社會關注的「剴剴」虐童案鬧得沸沸揚揚，小春、大淵戲外已是人父，坦言一直有關注此事，小春表示看到新聞時非常心痛，大淵更直呼很生氣、想罵髒話，「沒那個心，就不要做這個工作」。

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小春、大淵、吳承洋、梁瀚名在《器子》中，都是從小被張孝全帶領的棒球隊員，成人後各自進入不同工作領域，吳承洋是警察，梁瀚名是律師，大淵是駭客，小春是車廠黑手，4人在故事後段皆對於張孝全的復仇任務有不同幫助。

▲（左起）吳承洋、梁翰名、小春和大淵，都是從小被張孝全帶領的棒球隊員。（圖／記者湯興漢攝）

小春和大淵再度聯手演出電影，小春坦言，「他在我旁邊比較有安全感，畢竟認識十幾年，跟他的互動幾乎也不用演，就會很自然地發生。」眾人皆首度與張孝全合作，吳承洋透露：「孝全哥是個很安靜的人，但我很喜歡他表演時沉穩的態度，是我學習的目標。」



大淵笑說，有一場與張孝全對戲，他又臨場加了句台詞：「你要蚵仔麵線嗎？」張孝全也立刻接招「加辣，不要香菜」。包括梁翰名在介紹自己角色時，大淵也補充：「小時候他睡我隔壁床。」小春立刻回他：「這些都是你自己設定的？」

▲《器子》號召捐血，（右起）大淵、小春、導演簡學彬、梁翰名、吳承洋。（圖／記者湯興漢攝）



小春為了《器子》貢獻了武打及受虐戲，但部分因為考量敘事節奏而刪剪，小春說：「上了很多武打課，拍這種武打畫面都會希望能夠保留，被剪掉當然會覺得有點可惜，但沒關係，就是來學習。還是有出現一些畫面，但如果完整放出應該是蠻帥的。」