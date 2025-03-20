周品均談家寧媽告Andy「跟我當年一樣」　嘆：逼你息事寧人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，內容曝光後引發討論，今（20）日更在社群PO出收到警局通知書的照片，證實被家寧媽提告個資保護法、妨害名譽。為此，「網拍女王」周品均在得知消息後，透過Threads發文分享對此事看法。

▲周品均發文談Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、mayukichou）

周品均提到，看到Andy被張家人提告，那就表示對方為了壓制言論自由，迫使Andy沉默，「張家告Andy妨害名譽？！喔？那就表示他們要硬到底了！」她進一步回顧過往的遭遇，透露自己當年遇到了一模一樣的狀況，「跟我當年一模一樣的路徑。你出來控訴，他們就告你妨害名譽，要你閉嘴，這一切就是要逼你息事寧人！」

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▲Andy挨告，周品均發文談論。（圖／翻攝自Threads／mayukichou）

周品均坦言，當年她因社會壓力及法庭壓力，最終選擇和對方和解，以結束刑事訴訟。然而，她同時提起民事訴訟，以爭取自己應有的權益。她表示，如果是在現在發生同樣的事，她絕對不會選擇妥協，「我會一直講一直講，告訴大家這一家人有多糟糕」