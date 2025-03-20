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「難哄蛋糕」全台賣爆！　店家日做千個手麻了…導演曝拍攝小祕密

記者陳芊秀／綜合報導

偶像劇《難哄》剛播畢，除了帶動追劇熱潮，劇中慶生的草莓蛋糕被劇粉暱稱「難哄蛋糕」，吸引多家甜點店跟進推出，意外引爆買氣，有店家表示日做100顆蛋糕，師傅手都麻了！由於劇集紅到海外，連馬來西亞都在賣同款蛋糕。

▲▼《難哄》劇中的草莓蛋糕在台灣賣爆了。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲《難哄》劇中的草莓蛋糕在台灣賣爆了。（圖／翻攝自微博）

「難哄蛋糕」出自於劇中為男主角桑延慶生，女主角溫以凡準備的蛋糕，蛋糕上用巧克力畫著一個微笑笑臉，上頭有草莓，周圍則有玫瑰花瓣，模樣可愛。劇集播畢後，正好碰上314白色情人節，烘焙店家應景紛紛推出《難哄》同款蛋糕，照片火速在社群網站爆紅。

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▲▼《難哄》劇中的草莓蛋糕在台灣賣爆了。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼《難哄》劇中的草莓蛋糕在台灣賣爆了。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲《難哄》劇中桑延為了幫溫以凡慶生，悄悄準備了草莓蛋糕。（圖／翻攝自微博）

有店家PO文透露，光是一天就做了100多顆難哄蛋糕，師傅做到手麻，全台北中南超過9間店家都嘗試推出「難哄蛋糕」，大小、價格不一，連馬來西亞也有店家賣「難哄蛋糕」。如果買不到，也有網友分享教學影片、食譜，超商買蛋糕體，在自行調製巧克力、鮮奶油做造型，最後加上草莓與巧克力微笑，就能還原出與電視劇劇中同款的蛋糕。

▲▼《難哄》劇中的草莓蛋糕在台灣賣爆了。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼《難哄》劇中的草莓蛋糕在台灣賣爆了。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲劇粉紛紛曬出自己買到的難哄蛋糕。（圖／小紅書）

網友好奇詢問導演瞿友寧，劇中蛋糕是事先設計好的，還是劇組直接挑的？導演回應「挑的再加工」，由於適逢草莓季，偶像劇爆紅帶旺甜點市場，成了意外收穫。

▲▼瞿友寧導演回應網友留言，透露蛋糕是劇組「挑的再加工」。（圖／翻攝自臉書）

▲瞿友寧導演回應網友留言，透露蛋糕是劇組「挑的再加工」。（圖／翻攝自臉書）

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