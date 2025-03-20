二伯「固定運動」體脂卻超標！改3習慣：拿鐵不喝過量 速擺脫3字頭

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後育有兩子，不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站透露，工作常有吃東西的企劃，結果前陣子測完InBody，「才驚覺體脂高到超標！」

▲▼二伯大方公開體態。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



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二伯坦言雖然有固定在運動，也很常被朋友說看起來不胖，但真實體脂率竟然一度看到3字頭。於是，她決定尋求專業營養師的協助，「沒想到短短幾週內就讓我的體脂擺脫3字頭。」

不只體脂率從將近31%掉到29%，二伯的體重也從49公斤減到47公斤，內臟脂肪也有變化，「營養師也太強大」，秘訣則是根據她的身體狀態所制定。

▲二伯工作常有吃東西的企劃。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



二伯除了戒掉平常愛吃、但沒注意到可能會影響荷爾蒙的食物，還被提醒拿鐵不能攝取過量，澱粉和蔬菜的攝取量同樣需要注意，「這期間我完全沒有餓肚子，從原本的飲食開始調整。」

▲▼二伯平常都有固定運動。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



神奇的是，二伯在過程中還穿插3次出國拍攝亂吃，但體重不只有下降，「甚至扎扎實實的少在脂肪上，肌肉和水分都沒掉～。」