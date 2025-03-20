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〈轟18伶仃〉原唱是他！　「夜店王子」宣布當玖壹壹師弟

記者蔡琛儀／台北報導

天團玖壹壹所屬「混血兒娛樂」正式宣布簽下來自台中的新生代歌手「LilHAO」，他的代表作〈轟18伶仃〉結合抖音與短影音的推波助瀾，迅速在嘻哈圈內掀起熱潮，成為各大夜店DJ爭相播放的熱門單曲，也迅速成為夜店最受歡迎的表演嘉賓，更因為一年內百場演出的驚人紀錄，被封為「夜店王子」。

▲▼「夜店王子」LilHAO正式加盟混血兒娛樂。（圖／混血兒娛樂提供）

▲LilHAO在夜店人氣頗旺。（圖／混血兒娛樂提供）

當時歌曲意外爆紅，他回憶起最難忘的演出時刻：「剛發完〈轟18伶仃〉的第一場演出，那時候夜店擠滿1000多人，連呼吸都困難，那種氛圍讓我至今都難以忘懷。」談到粉絲們的熱情，他分享了一次特別的經歷：「有一次表演時，一位阿姨直接衝上台勾著我唱歌，當下真的有點驚訝！」但比起瘋狂行為，LilHAO認為最令他感動的是粉絲們送的禮物：「大家都很用心準備，我現在都還好好收藏著。」

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對於加入混血兒娛樂，LilHAO笑說：「其實壓力蠻大的，但壓力大代表挑戰性也高！我想創作更多好玩、有創意的HIT SONGS。」他說自己從小聽玖壹壹的音樂長大，這次能與他們同門，既是夢想成真，也是一個全新的開始，此外，加入公司的原因也與家鄉情懷密不可分，「公司在台中，而我也熱愛台中，熱愛自己的出生地，這讓我覺得這裡就是最適合我的地方。」

▲▼「夜店王子」LilHAO正式加盟混血兒娛樂。（圖／混血兒娛樂提供）

▲「夜店王子」LilHAO正式加盟混血兒娛樂。（圖／混血兒娛樂提供）

他特別提到健志的一句話讓他印象深刻：「歌不一定要很嘻哈，但生活一定要。」對此，他深有體會：「我想，他指的『生活嘻哈』就是要努力賺錢，去照顧身邊的朋友與家人。」

他也與夥伴c8ight陳全推出話題新曲〈早上沒事 晚上台中市〉，巧妙結合諧音創作與夜生活文化， 「這首歌的靈感來自 DJ AJ 恰吉，他先講出這個slogan，我們就把它變成副歌，並融合嘻哈音樂，最後加入饒舌歌手前輩Teezy的人生態度，讓整首歌更有層次感。」歌曲還收錄了女神張員瑛與王心凌的名字，展現出LilHAO創作的巧思，讓歌曲更加生動有趣。

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