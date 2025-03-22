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小孟老師／3月22日星座運勢　獅子節省又浪漫「工作又好棒」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：事業爭取更多

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感情：縱情歡笑暢快

財運：財源喜事連連

幸運色：嫩橙色

貴人：水瓶

小人：雙子

雙子座

工作：打造出色品牌

感情：與愛共舞奔放

財運：合理規劃財源

幸運色：丹寧色

貴人：金牛

小人：牡羊

天秤座

工作：不斷提高素質

感情：貼心關懷呵護

財運：小獎升級大財

幸運色：青綠色

貴人：雙子

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：求新開拓市場

感情：美好回憶珍藏

財運：幸運之神眷顧

幸運色：淡金色

貴人：魔羯

小人：獅子

金牛座

工作：熱心投入發展

感情：聆聽內心聲音

財運：財源精打細算

幸運色：寶藍色

貴人：處女

小人：雙魚

處女座

工作：一帆風順發財

感情：意義非凡難忘

財運：避免過度借貸

幸運色：銀灰色

貴人：雙魚

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：事業蒸蒸日上

感情：心靈溝通默契

財運：適當分散風險

幸運色：深紅色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

天蠍座

工作：全力以赴事業

感情：營造美好未來

財運：統籌財務規劃

幸運色：漆黑色

貴人：射手

小人：處女

雙魚座

工作：抓住事業良機

感情：堅定信仰追求

財運：財運蒸蒸日上

幸運色：靛紫色

貴人：天秤

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：積極拓展事業

感情：心靈碰撞思維

財運：財運事事亨通

幸運色：鮮黃色

貴人：獅子

小人：水瓶

獅子座

工作：拓展事業領域

感情：一心一意浪漫

財運：財源節約用錢

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：射手

射手座

工作：財源滾滾不斷

感情：自然親近和諧

財運：儲蓄資金定存

幸運色：透明色

貴人：牡羊

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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