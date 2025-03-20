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張蘭遭爆被法院下禁令！微博消失40天罕發聲「違規洩漏」反擊陸媒

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2月2日病逝日本，骨灰於3月15日安葬金寶山，而她生前不僅財產繼承引發外界關注，生前的訴訟也出現繼承問題。陸媒昨日（19）曝光北京法院的裁定書，媒體揭露她生前向法院提出對汪小菲、張蘭行為保全申請，法院要求母子二人僅談大S隱私，報導曝光後，張蘭微博發文反擊了。

▲▼張蘭帳號開直播。（圖／翻攝自微博）

▲陸媒曝光北京法院裁定書，法院命令張蘭、汪小菲不得在發布大S徐熙媛隱私。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《鳳凰周刊》報導，大S於2023年向汪小菲、張蘭提告，訴訟期間提出行為保全申請，北京互聯網法院2024年做出民事裁定，要求自裁定生效之日起，張蘭、汪小菲「不得在網絡平台上以文字、圖片、音頻、視頻（指影片）等形式發布涉及徐熙媛的交往經歷、婚姻關係、離婚事宜、子女生活、健康狀況、消費記錄的事宜的相關內容，直至本案裁判文書生效時止。

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▲▼大S向法院提出行為保全申請，法院裁定汪小菲張蘭禁止曝大S隱私。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

▲▼大S向法院提出行為保全申請，法院裁定汪小菲張蘭禁止曝大S隱私。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

▲大S在訴訟期間，向法院提出行為保全申請，法院裁定汪小菲張蘭禁止曝大S隱私。（圖／翻攝自微博／鳳凰周刊）

張蘭、汪小菲自2月8日抖音遭封禁，所有社群平台全數停更，還開設TikTok帳號。她微博將近40天沒有更新，昨日發文向《鳳凰周刊》喊話，聲稱該報導將法院禁止公布的臨時性文件曝光，「希望北京市互聯網法院發布調查令，徹查到底是誰違規炒作洩漏未有生效判決前的臨時性禁令」，更要求法院處罰違規方。

同時張蘭強調，臨時性禁令僅為預防性裁定，並非確認事實存在侮辱或誹謗，家庭成員間的各執一詞，不構成誹謗行為。她更提到刑事已經有一審結果，已經說明問題，「請問北京市三中院和北京市互聯網法院，面對這樣的誹謗性輿論，張蘭如果公布刑事判決結果，算違反禁令嗎？」支持張蘭的網友紛紛力挺「公開判決書」。

▲▼張蘭微博罕發文，反擊陸媒「違規洩漏」。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭微博罕發文，反擊陸媒「違規洩漏」。（圖／翻攝自微博）

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