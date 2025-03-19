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吳鳳創業「老婆有100%股權」！　曝零爭吵原因：那天之後沒管過錢

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「重量級」Andy、家寧在分手後，近來因金錢糾紛公開撕破臉，引起各界關注。而同樣與另一半為事業夥伴的吳鳳，分享自己和妻子的財產管理方式，直說：「不然我真的存不了錢。」

▲▼吳鳳創業「老婆有100%股權」曝零爭吵原因。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

▲吳鳳和老婆一起創業，近來才剛換了新房。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳19日透露，許多人問他是否知道Andy的事，並詢問他和妻子在事業上的股權問題。吳鳳坦言，他和妻子在這方面沒有爭議，「因爲老婆有100%的股權！」而自己也非常信任對方，「我也知道她不會亂花錢，每次都是我鼓勵她消費！」

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吳鳳回憶起剛認識妻子時，自己完全沒有金錢概念，賺得不多又是月光族，卻很愛大方請客。後來妻子發現他存不了錢，主動提出幫他管錢，「當天我說OK之後，到現在我從來沒有管錢！」每當他需要用錢時，只需向妻子拿，對方也不會過多限制他的花費，「我知道一些男生不要這樣，但是我個人覺得老婆管我的錢是對的，不然我真的存不了錢。」

▲▼吳鳳創業「老婆有100%股權」曝零爭吵原因。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

▲吳鳳相當信任妻子的理財能力。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳強調，不管是誰在管錢，最重要的是雙方都要有誠信。一番話引網友紛紛贊同表示「難怪你們那麼快就換房子，聽太太的才會穩定發展」、「彼此做擅長的事情，都是為了彼此，很棒啊」、「遇到很好的老婆，彼此都信任對方，我覺得很棒」。

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