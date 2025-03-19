金秀賢「掌握關鍵資料」準備反擊　知情人：正說服核心人員開記者會

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢近來深陷私生活風波，與已故女星金賽綸的交往過程備受爭議，他也因此丟掉好幾個代言工作。有知情人士透露，金秀賢方目前正積極說服金賽綸生前合作過的工作人員及親友，準備要召開記者會。

▲金秀賢與金賽綸的交往爭議備受關注。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

根據韓媒《Newsen》19日報導，有演藝圈相關人士透露，金秀賢方正試圖與金賽綸前經紀公司的人員、親友們進行接觸，「透過多方管道，Gold Medalist似乎已確認了金賽綸在去世前幾個月的日程安排，以及她當時的心理狀態。他們還與多位相關人士接觸，其中至少有一、兩位核心人員正在被說服進行採訪或召開記者會。」

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▲金秀賢已經被撤下數個代言。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

金秀賢目前已遭到10多家廣告商切割，連正在參加的節目、作品也都受到影響。據悉，Gold Medalist正透過三個部分來應對危機，包括負責法律審查的律師事務所作為核心決策機構，負責監控媒體報導及廣告動向的經紀管理團隊，以及由內部與外部專家組成的危機管理團隊，並積極透過事實查證，希望在不刺激金賽綸家屬的前提下改變風向。

另一方面，韓媒推測Gold Medalist掌握的其中一個關鍵線索，就是YouTuber李鎮浩稍早公開的爆料——金賽綸已婚。若此事為真，那麼金賽綸家屬指控Gold Medalist連發兩次存證信函、迫使金賽綸走上絕路的說法，恐將受到動搖。相關人士表示：「處於劣勢的Gold Medalist，無論如何都希望儘快擺脫『金秀賢應負責』的輿論壓力，但問題在於，他們是否能拿出足以改變大眾觀點的『決定性證據』。如果金秀賢方面沒有表現出真誠的道歉，反而急於扭轉局勢，可能會再度引發更大的爭議。」

▲金賽綸遭李鎮浩爆料已經結婚。（圖／翻攝自金賽綸IG）