賈永婕聲援剴剴案「出門前臨時起1意」　到場驚覺：有一股力量在

記者蔡宜芳／綜合報導

北市1歲多男童「剴剴」在2023年12月疑似遭劉姓保母凌虐致死，殘忍案件引發公憤，該案19日第四度召開準備庭，台北地院外野集結大批聲援民眾。而女星兼台北101董事長賈永婕也到場發聲，並於稍早在社群分享心情，希望外界持續關注。

▲賈永婕到場聲援。（圖／記者徐文彬攝）

賈永婕19日親赴台北地院外，與民眾一起為無辜死去的剴剴聲援。事後，她也在社群發文寫道：「我們的制度出了什麼問題，為什麼親手把孩子送到殺人魔王的手中！」直指這一切都讓人感到非常可怕和殘忍，「不能再有下一個愷愷，請用完善的法律制度來保護弱勢兒童，虐童者最重量刑，包括拍攝跟觀看虐童性影片。」

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▲賈永婕在現場忍不住落淚。（圖／記者徐文彬攝）

賈永婕也提到，她到現場後，才知道大家有約好要穿著白色衣服，「因為想要紀念第一天被送養時穿著白色衣服，白白胖胖健康快樂的愷愷。」賈永婕透露，她原本要穿黑色外套，但出門前臨時起意，換成了白色，「我相信一定是有一股力量在。」

賈永婕的貼文PO出後，引來不少網友留言「謝謝賈董發聲」、「感謝發聲，讓大家持續關注這個議題，不要間斷」、「謝謝您願意發聲讓更多人知道」、「謝謝妳，謝謝所有到場的人」。