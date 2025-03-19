ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈永婕聲援剴剴案「出門前臨時起1意」　到場驚覺：有一股力量在

記者蔡宜芳／綜合報導

北市1歲多男童「剴剴」在2023年12月疑似遭劉姓保母凌虐致死，殘忍案件引發公憤，該案19日第四度召開準備庭，台北地院外野集結大批聲援民眾。而女星兼台北101董事長賈永婕也到場發聲，並於稍早在社群分享心情，希望外界持續關注。

▲▼賈永婕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲賈永婕到場聲援。（圖／記者徐文彬攝）

賈永婕19日親赴台北地院外，與民眾一起為無辜死去的剴剴聲援。事後，她也在社群發文寫道：「我們的制度出了什麼問題，為什麼親手把孩子送到殺人魔王的手中！」直指這一切都讓人感到非常可怕和殘忍，「不能再有下一個愷愷，請用完善的法律制度來保護弱勢兒童，虐童者最重量刑，包括拍攝跟觀看虐童性影片。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈永婕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲賈永婕在現場忍不住落淚。（圖／記者徐文彬攝）

賈永婕也提到，她到現場後，才知道大家有約好要穿著白色衣服，「因為想要紀念第一天被送養時穿著白色衣服，白白胖胖健康快樂的愷愷。」賈永婕透露，她原本要穿黑色外套，但出門前臨時起意，換成了白色，「我相信一定是有一股力量在。」

賈永婕的貼文PO出後，引來不少網友留言「謝謝賈董發聲」、「感謝發聲，讓大家持續關注這個議題，不要間斷」、「謝謝您願意發聲讓更多人知道」、「謝謝妳，謝謝所有到場的人」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

藝聲演唱會謝SJ成員「漏掉圭賢」　他衝後台算帳：我沒卸妝就趕來！

推薦閱讀

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

金秀賢「恐放鳥高雄活動」！7-11擬求償3000萬　爆：寧可違約也不來

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

快訊／金秀賢「在金賽綸家親暱片」曝光！遭警告：別再自掘墳墓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘　遞房卡全被拍

快訊／GD確定要來台灣了！ 　無預警宣布「台北小巨蛋連唱2天」

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」　影片內容惹鼻酸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈1小時」　11字無奈回應了！

快訊／家寧身心俱疲發4聲明！　揭頻道財務狀況「與Andy領取相同薪資」

樂天女孩爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

楊千霈N段曖昧情史起底！小S「沒她得不到的」Makiyo認證：她很厲害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

剴剴案, 保母虐童, 賈永婕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台、泰《鬼家人》合體！林柏宏曝與Billkin私下互動　「他覺得我們很好笑」
  2. 賈永婕聲援剴剴案「出門前臨時起1意」　到場驚覺：有一股力量在
  3. 金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布　主辦：活動仍照合約執行中
  4. 林依晨第二胎早洩端倪！　「過年已懷孕4個月」聚會大咖好友曝近況
  5. 快訊／金秀賢照常演出高雄櫻花季！　主辦單位：照樣上台
  6. 媽200元絲巾用10年破了　楊繡惠寵母豪送愛馬仕！爸一看問：幾百？
  7. 12年前評「都教授」：他現實不是那樣　趙麗穎神預言被挖出讚翻
  8. 與《步步驚心》齊名古裝劇開播！人氣女神穿越清朝「皇子全戀愛」
  9. 說到做到！去年被颱風攪局　LANY宣布：6月重返高雄開唱
  10. 《浪姐3》視后尪遭爆「夜店摟妹」回應了！　還原現場：我超愛擁抱

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366