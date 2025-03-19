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金秀賢僅接18天「第4支代言被撤」！　20年老牌廠商3聲明全面切割

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星金秀賢和已故女星金賽綸的交往爭議備受外界關注，身為頂流男神的他，目前的代言約莫15個，CJ集團下的烘焙品牌多樂之日已經宣布不續約，韓系美妝品牌Dinto及PRADA代言人頭銜也被拔，19日家電品牌福庫CUCKOO大陸區代理也宣布撤換代言人，「此次調整是基於市場反饋的及時響應，也是對品牌價值觀的堅定守護。」

金秀賢3月1日才剛突破中國「限韓令」，接下20年老牌韓國家電「福庫CUCKOO」的中國區代言，怎料卻爆發醜聞，19日中國區福庫官方發聲明，「全面停止與金秀賢先生相關的品牌宣傳活動；即刻撤換所有官方平台（包括微信、微博、官網等）中的金秀賢代言人形象素材；停止正在籌備中的相關營銷企劃；建立專項工作組，持續跟蹤事件進展。」

▲金秀賢第4個代言被撤。（圖／翻攝自微博。）

▲金秀賢第4個代言被撤。（圖／翻攝自微博。）

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事實上，該品牌近日因金秀賢醜聞引發中國網友強烈不滿，官方微博遭灌爆，要求撤換代言人的聲浪未見趨緩，重創金秀賢的事業。如今金秀賢確定被4家品牌切割，除了福庫外，還有多樂之日、Dinto及PRADA，接下來最受矚目的是他主演的Disney+原創劇《山寨人生》，若Disney+選擇提告，金秀賢可能不僅喪失片酬，還需負擔因製作延期或播出取消所帶來的損失，違約金額可能高達韓幣數百億元。

《山寨人生》的總製作費達韓幣600億元（約台幣15億元），而主演片酬通常占製作成本的10～20%，金秀賢的單集片酬約為韓幣5至8億元（約台幣1250萬至2000萬元），以8集計算，他的總片酬估計超過韓幣50億元（約台幣1.25億元）。

▲金秀賢第4個代言被撤。（圖／翻攝自微博。）

▲金秀賢第4個代言被撤。（圖／翻攝自微博。）

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金秀賢, 金賽綸

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