韓啦啦隊朴善珠「宣佈來台定居」　第一步超有誠意…台網友：Respect

記者張筱涵／綜合報導

南韓啦啦隊女孩朴善珠憑藉可愛圓潤的外貌與親民個性，在台灣人氣不斷攀升，過去活用付費版ChatGPT來以中文、台語和台灣粉絲互動，17日更發文透露決定來台灣就讀語言學校，希望能更深入體驗文化。

▲朴善珠積極與台灣粉絲互動。（圖／翻攝自Instagram／jjubi_jjubi_）



朴善珠透露，經過長時間考慮，決定來台灣語言學校就讀，主要是因為許多粉絲稱讚中文天賦，讓她更有信心想要挑戰自己：「雖然韓國也有補習班，但我更希望能親自在當地學習並體驗文化，所以最終決定要來台灣念書了！希望以後能在台灣更常見面喔。」

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此外，朴善珠也把握這次機會喊話：「如果你看到這篇文章的話，請多多給這位外國人一些工作機會吧！」這篇發文吸引大量網友朝聖，短時間內累積近6000多人按讚，粉絲熱情留言，「Respect，這個決定要下很大的勇氣，留在韓國一定有工作的。拜託哪個球隊收了他們吧」、「我真的很欣賞你的努力，加油！是鑽石總是會發亮的」、「有空可以拍vlog上傳台灣生活經歷，一則學中文及台語，另一則可以增加觀看數來賺些收入，加油」。

朴善珠看見台灣粉絲的熱情響應，更說：「爆炸性的反應呢……我決定定居台灣了！」

▲朴善珠發文。（圖／翻攝自Threads／jjubi_jjubi_）