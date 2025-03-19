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樂天女孩琳妲爆復合185cm男星！去年剛抓包他傳曖昧簡訊 球團回應了

【獨家】【舊愛回頭草】IG洩漏杜拜愛之旅　琳妲、韓亞諾分手後復合

▲琳妲（左圖）和韓亞諾（右圖）去年10月一同現身杜拜，疑似火速復合。（翻攝自琳妲、韓亞諾IG）

圖文／鏡週刊

身兼反骨男孩成員和Rakuten Girls（樂天女孩）的琳妲（林羿禎），去年6月因抓包男友韓亞諾和女生傳曖昧簡訊而分手，最近又傳出脫單，身邊有了新對象！但本刊接獲消息查證後，發現她的新男友竟是「回頭草」韓亞諾，去年10月兩人還同遊杜拜，享受豪奢旅行。

去年6月，琳妲突然被爆出有男友，對象是身高185公分、外型帥氣的男星韓亞諾，沒想到當時琳妲受訪時自曝，因為抓包對方偷傳曖昧訊息給其他女生，所以這段感情已成過去式。但後來韓亞諾回應，傳曖昧訊息一事並非事實，雙方說法有所出入，不過兩人IG版面還是保留2022年合體跳舞的影片，並未撕破臉。

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【獨家】【舊愛回頭草】IG洩漏杜拜愛之旅　琳妲、韓亞諾分手後復合

▲身高185公分的韓亞諾，是籃球員出身。（翻攝自韓亞諾IG）

誤會冰釋　回歸當戀人

日前傳出琳妲身邊又有護花使者，據友人透露，對象竟是前男友韓亞諾。從IG也可發現，去年10月琳妲和韓亞諾分別po出赴杜拜旅遊的照片，兩人入住高檔的杜拜帆船飯店，在飯店前、泳池畔的躺椅拍照，並騎乘同一隻駱駝，還跟友人一同出海，看似是為同行友人慶生。

【獨家】【舊愛回頭草】IG洩漏杜拜愛之旅　琳妲、韓亞諾分手後復合

▲琳妲（左）和韓亞諾（右）化身芭比和肯尼，兩人曾多次合作拍片。（翻攝自韓亞諾IG）

去年3月，韓亞諾開慶生趴時，琳妲也現身其中，但去年6月宣告分手。據悉，兩人將誤會解開後，又重修舊好，如今已是穩定交往的狀態。琳妲和韓亞諾的IG自介上，都同時有健康美容館和琳妲自創內褲品牌的連結，除了是戀人關係，也是事業夥伴。

頻遇渣男　借款拿不回

和琳妲年紀相仿的韓亞諾，從事演藝戲劇、模特兒等工作，2018年曾參演陳意涵自導自演的電視劇《幸福，近在咫尺》，也和周杰倫一起拍攝過手機廣告；目前除了和琳妲經營副業，也不時會上YouTube德州撲克直播節目參賽。

【獨家】【舊愛回頭草】IG洩漏杜拜愛之旅　琳妲、韓亞諾分手後復合

▲琳妲（左）加入樂天女孩啦啦隊已10年時間，累積不少粉絲。（翻攝自琳妲IG）

擁有傲人身材又漂亮的琳妲，收穫大批男性粉絲，鮮少傳出緋聞的她，過去在節目上透露自己是渣男磁鐵，除了遇過劈腿男，還曾經借出200萬元給前男友創業，至今錢都未還清；連母親住院，對方也不願陪同探視。去年7月琳妲在社群表示，某任男友數年前向她借了5萬元，聲稱1年就會還錢，但對方非但沒還，還一直換女友並曬旅遊照，氣得她在前男友IG下留言：「你有錢帶女友發閃照，啊為什麼沒有錢還給我？」結果竟遭對方封鎖。

對此，本刊詢問樂天女孩，球團表示，「不會過問或干涉她們的交友狀況，但會叮嚀務必恪守本分，謝謝關心。」

【獨家】【舊愛回頭草】IG洩漏杜拜愛之旅　琳妲、韓亞諾分手後復合

▲身材姣好的琳妲，還自創男性內褲品牌。

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