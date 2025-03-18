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Tyson Yoshi超霸氣　為未婚妻「砸850萬歐洲辦婚禮」：隨她決定就好

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手Tyson Yoshi推出新專輯《Rocket 666》，今（18日）舉辦發片記者會，他去年向交往七年的女友求婚成功，預計今年七月在歐洲辦婚禮，並在婚禮前登記，台灣友人邀請婁峻碩、焦凡凡、派偉俊、莫宰羊，香港則準備邀張敬軒等，屆時會包飯店住宿，他大方表示，在歐洲辦婚禮是未婚妻的決定，「我隨她決定就好」，目前規劃最高預算是200萬港幣（約台幣850萬元），令現場媒體驚呼連連。

▲▼ Tyson Yoshi新專輯《Rocket 666》發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Tyson Yoshi推出新專輯《Rocket 666》。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Tyson Yoshi新專輯《Rocket 666》發片記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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他透露希望能在35歲前生一對雙胞胎，但未婚妻考量到七月要辦婚禮，現在暫時還不想生，被問到若自己突然「性」致上來是否無處可宣洩？他大方說：「不會啊，看A片就好。」相當坦率。

Tyson Yoshi相當寵妻，不僅願為了未婚妻砸錢辦婚禮，先前因未婚妻開的車水箱破掉，他直接花了100萬港幣（約424萬元台幣）幫未婚妻換車，還因此被唸，不過他笑說，因為買了車而接到車子相關的工作，「所以有人問說我為何不好好做音樂，一直拍車，我是因為有在那邊賺回來！」

▲▼Tyson Yoshi新專輯《Rocket 666》發片記者會-Tyson Yoshi,王陽明。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼王陽明擔任家斌，送給 Tyson Yoshi金鏟子。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Tyson Yoshi新專輯《Rocket 666》發片記者會-Tyson Yoshi,王陽明。（圖／記者黃克翔攝）

他這次發行新專輯，光新歌〈1994〉MV採高規格製作，砸了100萬元港幣，「我去年拍的MV都是低成本，因為把錢省在這邊。」Tyson Yoshi笑說，幸好還有積蓄，「所以我最近在訪問都一直跟廣告廠商說，我現在什麼都做！以前要我笑我不情願，現在為了錢我願意。」

他坦言邁入30歲心態改變不少，「以前我要做非主流、要帥、要新，但過了30歲好像想通了，有些新的東西在國外也是舊的，我一直對自己才華有信心，但沒人看得到有什麼用，我就覺得要跟市場有妥協，但還是要有我的特點在裡面。」而他除了發行專輯，也將在4月13日首度在台北辦簽唱會。

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