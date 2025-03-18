金秀賢公司否認「抹黑徐睿知」！　委屈喊：連離職經紀人都傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢的經紀公司Gold Medalist於18日發表聲明，對於YT頻道「橫豎研究所」近日的指控作出回應。該頻道日前指控Gold Medalist與某媒體合謀誣衊徐睿知，散播假消息。對此，Gold Medalist反駁，指出是完全是無根據的謠言，並表示當時負責徐睿知的經紀人，已經離開公司，這次因為這些荒唐指控而聯繫了公司，呼籲停止散播無根據的假消息。

▲金秀賢公司否認抹黑徐睿知。（圖／翻攝自金秀賢Instagram）

此前，最近一位自稱Gold Medalist前員工的A在YouTube留言中表示，金秀賢和他的表哥李洛維曾犯下許多問題，企圖製造徐睿知的醜聞來掩護，有關徐睿知的負面消息都是公司內部人士刻意洩漏，就是公司為了掩蓋自身問題而散播，徐睿知對工作人員無禮的說法是捏造的，為了讓這些謠言四散，公司甚至付錢委託辦事，徐睿知在得知事實後憤而解約。目前，該留言已經被刪除。

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▲自稱前員工的網友爆料，稱經紀公司為了掩護內部問題，故意拿徐睿知醜聞當擋箭牌。（圖／翻攝自徐睿知Instagram）

徐睿知於13日在粉絲社群分享了來自Instagram的留言截圖。某位網友問道：「姐姐，金秀賢在戀愛時是否曾出軌？不要讓我們失望。」徐睿知正面回應道：「我也只是人，真的感到很痛苦、疲憊、厭倦、難過、喘不過氣，且不斷忍耐。這條留言我曾無意中回覆過後又刪除了。」她接著說：「希望這些事情能夠結束。我和他（指金秀賢）及他哥哥完全沒有關聯。我不知道為何我需要解釋這些，今天真的有些心煩。」