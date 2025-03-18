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家寧聲明「網抓1點」正式切割媽媽　　積極處理財務問題...身心狀況曝光

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧今（18）日透過律師發正式聲明，強調自己並未掌管財務，也並不清楚實際收益，甚至多年來未曾參與公司經營，大動作切割媽媽，「本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。」透露自己曾數度請求群海公司提供財務資料，皆未獲得回應。有網友發現家寧第一篇聲明是由公司發出，如今第二篇聲明改自己找律師，認為她已獨立出來切割張家。

▲▼家寧,Andy,眾量級。（圖／翻攝臉書／眾量級CROWD）

▲家寧、Andy事件持續延燒。（圖／翻攝臉書／眾量級CROWD）

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家寧透露晚點會用影片澄清外界質疑，強調真的不知情，這段時間也很積極跟家裡溝通，絕對不會逃避，「眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。」

最後，家寧和外界道歉，並澄清新頻道「秘月期 POPOO」是個人所創，未來會以個人名義開創公司或工作室。不過由於承受外界的壓力，加上處理家裡的問題，讓她連日內心崩潰，「由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。」

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andy, 眾量級, 家寧

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