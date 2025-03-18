55歲陶喆鬆口拼二胎！　「結婚11年」揭最大改變：給我很多的快樂

記者孟育民／台北報導

三立都會台全新校園歌唱闖關類音樂節目《大學聲》將於4月12日盛大首播！今（18日）錄影找來陶喆、溫嵐、梁文音、阿沁、阿弟、陳芳語等實力派歌手擔任合唱導師，為參賽者帶來精彩的音樂交流。陶喆與老婆Penny結婚11年，育有一子，不料製作人詹仁雄爆料陶喆想要拼女兒，對此他表示：「我們都想要，我覺得父母親都希望小孩健健康康，男女其實不是最重要。」

▲陶喆（左起）、温嵐、木木錄三立節目《大學聲》。（圖／三立提供）

現年55歲的陶喆與老婆Penny結婚11年至今甜蜜，一家三口才剛度假回來。談及第二胎計劃，他則說：「我們沒有很..因為我工作挺忙的，巡演又要開始看我們整個的時間狀態、身體狀況，我們也不想給老婆壓力，就是順其自然，不想成為一個壓力太大的計畫，這樣不好。」他還坦言，有了小孩後，自己的脾氣變得更好，甚至變得越來越懂得配合，「謝謝我爸給我的一種個性，謝謝我的家庭給我很多的快樂，兒子雖然很調皮，那種調皮會讓你內心有種快樂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陶喆不放棄拚二胎。（圖／三立提供）

另外，陶喆去年11月才在台北小巨蛋舉辦睽違10年的演唱會，今也透露自己有望明年挑戰台北大巨蛋開唱，也在籌備新專輯。

這次特別抽空錄製台灣音樂節目，陶喆觀察到，現在的年輕人比他當年更有自信，甚至還會「指導」他應該如何表演，他笑說：「我就乖乖配合，讓他們擺布！」他也感嘆，每一個世代都有值得學習的地方，讓他回憶起自己在大學時代創作的點滴：「我大學時只是在醞釀寫歌的階段，直到1993年後才正式開始創作。」

▲陶喆仍在音樂領域上努力。（圖／三立提供）