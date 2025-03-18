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米可白八點檔挺肚閃嫁藍葦華「星二代登場」　女兒是黑澀會美眉！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》不僅劇情引人入勝，演員們的語言能力也成為一大亮點。劇中主演藍葦華雖然並非客家人，但其流利的客語卻讓觀眾印象深刻。近日釋出的幕後花絮影片中，藍葦華謙虛表示自己的客語並非「非常好」，而是過去曾因拍戲學過一段時間，因此應付今日的客語對白還算可以。

▲米可白在《好運來》懷孕撞到樓梯，畫面相當驚險。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》懷孕撞到樓梯，畫面相當驚險。（圖／民視提供）

同劇演員米可白對於藍葦華的客語能力讚不絕口，直呼「非常厲害」。她更分享自己曾因疫情期間想開拓客家市場，報名線上客語課程，但上了五堂就宣告放棄，坦言「客語真的很難，我真的覺得不容易」。

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對於米可白的經驗，藍葦華則鼓勵她這種學習精神已經很棒，因為自己學了很多年至今仍在學習摸索。他也感謝劇組貼心安排客語老師指導，私下也會向客語流利的資深演員謝瓊煖請教幾句，力求更道地的發音。

▲米可白在《好運來》懷孕撞到樓梯，畫面相當驚險。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》懷孕撞到樓梯，畫面相當驚險。（圖／民視提供）

藍葦華也提到，在拍攝客語對手戲時，比較辛苦的是米可白，因為她需要特別注意聆聽自己是否講完客語台詞。米可白在一旁笑著表示認同，雖然大致能理解意思，但有時會不自覺太認真聽，導致皺眉頭。兩人互動自然有趣，展現劇組和樂融融的氣氛。

▲米可白在《好運來》懷孕撞到樓梯，畫面相當驚險。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》懷孕撞到樓梯，畫面相當驚險。（圖／民視提供）

此外，昨晚《好運來》預告播出米可白意外撞到樓梯的驚險畫面，引起觀眾關心。米可白透露，劇情即將進入第二代，劇中許多女主角都有「好孕來」的情節。她也向觀眾報平安，表示當天拍攝摔樓梯戲時，劇組有做好完善的保護措施，非常注重演員安全。

▲米可白在《好運來》懷孕撞到樓梯，畫面相當驚險。（圖／民視提供）

▲米可白在《好運來》與藍葦華的孩子由勇兔和程雅晨飾演。（圖／民視提供）

不僅如此，米可白更透露她在劇中與藍葦華的孩子，將由亮眼的新生代演員林筳諭（勇兔）和程雅晨飾演，近期已陸續開始拍攝對手戲，期待能與她們一同創造更多火花，帶給觀眾精彩的演出。

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米可白, 好運來, 藍葦華

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