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劉若英破個人紀錄！　無預警曝「有新成員加入」

記者蔡琛儀／台北報導

劉若英結束了上一趟「飛行日」演唱會2.0版，累積至今已巡演55場，相聚超越80萬人，打破她自己歷年演唱會場次紀錄，旋即宣布3.0再度啟程，她說：「總聽到有些朋友，因為工作、家庭各種原因，無法離開家鄉來看我，那麼讓我們再次啟程去看你的！」

▲▼劉若英「飛行日」3.0演唱會貴陽啟程。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英「飛行日」3.0演唱會由貴陽啟程。（圖／相信音樂提供）

為此她依照各場館量身訂製，特別打造雙層曲面巨幕LED舞台，帶著嶄新的舞台與7套華麗造型來到首場的貴陽國際會議展覽中心，她說：「『飛行日』3.0這次是我提的，我想要自己來看看你們，想要來這唱給你們聽。」除了原有的巨型鯨魚、五公尺高的巨熊初航成員，也新增了音樂螺旋槳等奇幻巨型道具。

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除了舞台的翻新，造型也全數換新，精心高訂舞台演出服誠意十足，包括閃閃發亮的「海洋之星」、溫暖的「粉紅女郎」裝、黑色「夜之女王」裝、勇敢的火紅「星光閃閃」禮服，以及陪伴「童心未泯」等7套造型，貴陽兩晚都帶給觀眾耳目一新的視覺盛宴。

▲▼劉若英「飛行日」3.0演唱會貴陽啟程。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英這次打造更多巨型道具，還有新的音樂螺旋槳。（圖／相信音樂提供）

接著她帶來〈彼得潘〉、〈Can’t stop〉、〈一輩子的孤單〉、〈當愛在靠近〉、〈原來你也在這裡〉等歌一開口就是全場大合唱，許久未見粉絲的她也欣喜地表示，「哈囉！大家好，都來了嗎、2017年5月13日『我敢』演唱會就在貴陽，我一聽到要來貴陽滿心歡喜，因為我很愛吃酸辣，不只酸湯魚、還有酸湯牛肉...」，相當逗趣，演唱會最後，她獻上經典歌曲〈後來〉，祝福大家有一個美好的「後來」。

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