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百萬YTR HOOK新片剛PO「卻緊急下架」！被官方盯上…原因曝：遏制不了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber HOOK以實驗型內容打開知名度，頻道擁有162萬訂閱，自然不做作的風格深受粉絲喜愛。沒想到，16日上傳的新影片因為「被黃標了」，只好先行下架。

▲▼HOOK。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

▲HOOK新片被黃標。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

HOOK 17日在Instagram限時動態透露，日前上傳的荷蘭影片被黃標了，似乎是因為拍攝當地的性博物館，才會被YT官方盯上。儘管如此，她仍表示：「我就是遏制不了想拍歷史ㄐㄐ的心。」

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▲HOOK是知名的影音創作者。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

至於後續的應對方式，HOOK透露該支影片19日會重新上架，「如果可以…請看過的也幫偶重看和重留言…謝謝鼻…。」

▲▼HOOK。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

▲HOOK透露影片會重新上架。（圖／翻攝自Instagram／helloiamhook）

事實上，HOOK拍片至今已累積超過7年的經歷，她2024年2月便宣布暫停每周更新影片的模式，但每個月至少會上傳一支新片，把多餘的時間用來精進自己，「想要閱讀，想要陪小貓，想要避開黑暗與潮濕的地方。」儘管短影音盛行，她仍希望維持影片內容，「而且Adele或Ariana Grande都可以隔好幾年再唱歌還是活得很好，我也想要成為這種不被時間制約的人。」

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