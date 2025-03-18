閃兵男星+1！《正負之間》石承泫爆30萬買報告 前經紀大義滅親要檢舉

▲以BL劇《正負之間》走紅的石承泫（原名石承鎬），遭前經紀人指控逃兵。（翻攝自石承泫IG）



圖文／鏡週刊

隨著王大陸偽造醫療證明試圖逃兵遭逮，閃兵藝人如同粽子般地被拉出一長串；因BL劇《正負之間》走紅的演員石承泫（原名石承鎬），遭前經紀人揭發，以不實的醫療證明逃避兵役，稱他已違法，將向國防部檢舉。

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▲王大陸（箭頭處）因逃兵遭逮，日前才在媒體包圍下，搭火車入伍。



今年將滿30歲的石承泫（原名石承鎬），遭前經紀人達姐具名指控，使用偽造的醫療證明取得免役體位，更進一步公開石承泫的手法。

刻意求診 30萬買報告

達姐向本刊爆料，石承泫曾向公司要求代墊30萬元費用，藉由私下管道購買醫療證明，「當下我是直接拒絕了，因為我不想他做違法的事情。」石承泫在其他朋友推薦下，陸續花了3年多的時間，到台北市東區知名診所身心科看診，達姐說：「據他告訴我，他長期刻意去診所看憂鬱症累積病歷，然後體檢時，和另一名男藝人到大醫院花了30萬元買報告。」取得免疫體位的石承泫就此逃過兵役。

▲石承泫藉長期看診累積病歷，並到大醫院以私人關係購買醫療證明，取得免役體位。（圖為示意圖，非當事人和醫院）



2019年時，在石承泫和經紀人的對話裡，他間接承認了逃兵。訊息中，經紀人先是向他表示：「知道我當初為什麼期待你去當兵了嗎？」「真的一點都不會想讓你逃避兵役。」而石承泫則回：「恩…確實有點後悔沒去（當兵）」「感覺可以認識不同的人也蠻好的」等，而前經紀人手上還握有石承泫想向她借錢，卻遭拒絕的對話內容。

▲在石承泫和前經紀人2019年的對話中，他間接承認了自己逃兵。（讀者提供）



拆夥算帳 爆假單據風波

前經紀人會出面「大義滅親」，是因兩人已經恩斷義絕，目前正在處理合約糾紛。達姐透露，公司後續處理石承泫的財務單據時，發現很多假發票，也就是說石承泫藉不實單據向公司請款；她更加碼透露，石承泫長期使用身心障礙者識別證以節省停車費，「他的爺爺有帕金森氏症，但爺爺過世後，他還是繼續使用（證件），因為他不喜歡付停車費。」種種因素加起來，讓前經紀人對這位男偶像的品德，打上大大的問號。

石承泫因台日合製的BL劇《正負之間》走紅，還和劇中CP林上豪到日本舉辦見面會，吸引爆滿人潮，而後卻消失演藝圈一年。去年石承泫重新出發，還發了單曲，他透露因為藝名石承鎬遭到前經紀公司註冊，只好改名，接下來還要舉辦慶生會，一張票要價2,200元，在他將歡度30歲生日之際，恐怕迎來的是五味雜陳的心情。

▲石承泫（左）在BL劇中和林上豪（右）搭檔CP，還紅到日本舉辦見面會。（翻攝自石承泫IG）



關於被指控逃兵，石承炫透過經紀人回應，「承泫確實有向當時經紀人提出因身心狀況不佳不想當兵的想法，並與之討論，那時湯小姐（前經紀人）非常積極幫助承泫尋找方法，包含精神科掛號就診等事宜。但承泫看完醫生後真的診斷出身心上有狀況，也因此不用當兵。針對因身心狀況不佳不想當兵而刻意就診的出發點，是不良示範，在此道歉。」

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