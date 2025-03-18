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IU、朴寶劍合體長輩最愛音樂節目　穿新劇同款校服＋深情對唱網喊被淨化

文／妞新聞

最新韓劇《苦盡柑來遇見你（폭싹 속았수다）》找來IU（李知恩）、朴寶劍兩大人氣演員主演，才剛開播就創造高點閱、高話題，特別以1960年代的濟州島為背景，還原當時的懷舊情懷，不過由於只在Netflix網路平台獨家上架、沒有在韓國電視台播出，讓韓國大眾大呼「家中長輩看不到」太可惜，近日終於小小實現心願啦。

長輩最愛音樂節目

愛純、寬植穿越2025深情對唱？

 
 
 
 
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▲《苦盡柑來遇見你》找來IU（李知恩）以1960年代的濟州島為背景，還原當時的懷舊情懷。（圖／Netfilx）

▲IU、朴寶劍在《歌謠舞臺》作為開場驚喜嘉賓現身。（圖／Youtube／KBS StarTV: 인물사전，下同）

你沒看錯！男神、女神居然出現在以韓國長輩們為收視主力的中老年歌唱節目上，近日IU與朴寶劍作為開場驚喜嘉賓現身KBS《歌謠舞臺》，選唱韓國歌手예민在1992年發行的金曲〈山村少年的愛情故事（산골소년의사랑이야기） 〉，兩人身穿的復古學生制服，也被認出是《苦盡柑來遇見你》中愛純、寬植的同款校服！

李演員暫時切換回國民歌手IU，一開口一秒治癒全場，而本職演員的朴寶劍也表現亮眼，嗓音渾厚、高音穩定，在副歌處兩人令人怦然心動的對視合唱後，還很可愛的加入簡單的復古小舞步，搭配後方螢幕的劇照，網友紛紛被美聲淨化大讚：「選曲真的是藝術」、「兩人的合音好美」、「彷彿看到愛純跟寬植」、「青春又清純的一對太配了～」根本是戲外公然發糖啊！

其實在去年IU的2024世界巡迴演唱會《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》上，就曾邀請朴寶劍擔綱首爾場的嘉賓，上台演唱多首歌曲，朴寶劍的超強隱藏歌唱實力也引起廣大好評，受封「期待度最高的CP組合」的新作品終於在今年上映，網友紛紛跪求合體唱OST。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

Netflix《苦盡柑來遇見你》「IU小愛純」童星金泰妍6大介紹！孫藝珍、韓韶禧御用，超神哭戲封天才

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Niusnews妞新聞, 苦盡柑來遇見你, IU, 朴寶劍, 歌謠舞臺

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