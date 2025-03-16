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大陸短劇崛起！「灑狗血3特色」超越長劇業界抖了…台灣人也在追

記者陳芊秀／綜合報導

港星「最美小龍女」李若彤因主演微短劇，在大陸衛視頻道創下高收視，數字超越多部人氣電視劇爆紅，引發媒體關注。此現象突顯出大陸觀眾追劇需求的變化，微短劇正強勢崛起，相較下，長劇無論是網路流量、收視率都開始告急。

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲大陸微短劇強勢崛起，適合手機觀看的直屏劇人氣飆。（圖／翻攝自微博）

微短劇是什麼

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大陸的「微短劇」分成兩種形式，一種適合手機觀看，屬於直畫面，當地稱為「直屏短劇」，一集約2至3分鐘，集數約60到80集，甚至100集，全集總長度相當於2到3小時。而另外一種稱為「橫屏短劇」，屬於橫式畫面比例，一集長度約10分鐘、也有不到30分鐘。兩者皆屬於小成本製作，且成本遠低於長劇。

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲另一種微短劇是「橫屏短劇」，時間較長，播出畫面為橫式比例。（圖／翻攝自微博）

微短劇首度超越電影

微短劇發展的實力有多驚人？據陸媒《每日經濟新聞》報導，「微短劇」一年可以上線3萬多部作品，但是極少數的作品被選為「上星劇」（衛星頻道播出），且微短劇的收視戶成長迅速，根據「中國視聽大數據（CVB）」顯示，截至2024年12月為止，用戶規模達6.62億人，網路用戶使用率高達59.7%。

另外，根據《2024年中國微短劇產業研究報告》，微短劇的市場規模在2024年已經達到505億人民幣（約台幣2298億元），首度超越電影票房規模，預計2025年市場規模將達到634.3億人民幣（約台幣2886億元）。

2025年長劇收視下滑

微短劇衝擊到大陸串流的長劇，被陸網形容「長短之爭」。台灣觀眾目前追的陸劇，大多都是「長劇」，且大部分是僅在串流平台上線的「網路劇」，根據陸網從數據平台「雲合」觀察的數值變化，2023年10月的收視大盤可達2.9萬，但時至2025年3月，近日收視大盤則降至2.1萬，被視為收視冷淡。目前收視市占比第一名是白鹿主演的年代劇《北上》，第二名是張晚意、景甜的古裝劇《似錦》，僅前兩名市占率破10%，第三名是白敬亭章若楠主演的現偶劇《難哄》，第四名是虞書欣、林一主演的現偶劇《國王在冬眠》。由於大盤已經不高，從網友估算，現在集均破1000萬播放量的劇僅有3部，而按照過去數據，古裝劇集均達4000、現代劇達2000才屬於及格，只是現在要達到以往的水準，已經很有難度。而數字不達標，就會被陸網狠批「撲劇」、「血撲劇」。

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲2023年雲合數據，串流陸劇收視大盤29000，集均可達5000。（圖／翻攝自微博）

▲▼雲合數據最新市占比。（圖／翻攝自微博）

▲2025年雲合數據，3月中旬串流網劇的市占比，沒有一部市占率破20%。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲網友估算2025陸劇收視大盤冷淡，第一名劇集的集均，最高僅達2000。（圖／翻攝自微博）

微短劇敢拍！3大特色收視用戶增

微短劇製作成本、精緻度遠低於長劇，但是因短劇、長劇的審查強度不同，許多長劇無法拍的重生、穿越、耽改等禁拍題材，在微短劇卻有了製作空間，還嘗試大尺度激情場面，踩線禁忌也引來負面批評。另外，微短劇吸引了一票中老年男女觀眾，劇情不斷上演惡人有惡報，小人物逆襲上位，單親媽媽反擊渣夫復仇等，故事類似台灣八點檔的狗血橋段，除了開放部分集數免費收看，還可以透過看網路廣告交換看新集數，且當地民眾甚至願意付費收看。根據陸媒《新京報》報導，鎖定中老年收視戶的短劇稱霸短劇APP，調查數據顯示，超越一半的老年用戶每天花1至2小時看微短劇。綜合劇情、成本、免費等3大特色，讓短劇用戶持續看漲。

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲微短劇題材尺度大、低成本，尤其博得中老年觀眾喜愛，中年劇題材增加。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲港星李若彤拍微短劇，並打出不收費方式。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲陸媒分析，中老年觀眾每天花1到2小時看微短劇。（圖／翻攝自微博）

台灣人也在看微短劇

微短劇的影響力不僅在大陸，事實上短劇靠數秒吸睛畫面爆紅網路，成為影音平台如YouTube、臉書、IG、Threads的瘋傳熱門影片，甚至紅到東南亞。微短劇帶動了短影音平台的下載量。根據台灣App Store於今日（16）的APP排行，娛樂類第一名是「DramaBox」，是專門播放短劇的應用程式，台灣前10名的娛樂APP，有4個與微短劇有關，顯示出台灣手機用戶對微短劇的關注。而大陸發展最盛的是「紅果短劇」，隸屬於字節跳動集團，根據最新統計排行，「紅果」的活躍用戶數字1.58億，已經逼近四大串流之一「優酷」1.84億，極有可能在年內出現「黃金交叉」，從此娛樂串流排行將出現大洗牌，也讓目前的四大串流（騰訊、愛奇藝、芒果TV、優酷）開始尋找新策略，避免用戶流失。

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝自微博）

▲根據大陸數據調查，字節跳動旗下「紅果短劇」，用戶逼近串流平台「優酷」。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸微短劇崛起。（圖／翻攝Apple Store）

▲台灣手機APP下載排行顯示，短劇APP下載率增加。（圖／翻攝Apple Store）

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