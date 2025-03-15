記者蕭采薇／台北報導

音樂製作人季忠平、女星陳明真夫妻檔，15日帶著一對雙胞胎兒子出席華岡藝校50周年校慶。先前陳明真被爆身體出狀況，甚至暴瘦、多次進出醫院，她受訪時表示：「我本來就很瘦，還可以，就是小症狀。」但夫妻倆也透露，早已遺囑都已經寫好，也積極安排身後事。

▲ （左起）陳明真、季忠平夫婦，現身華岡藝校50週年校慶。（圖／記者黃克翔攝）



陳明真自從高齡產子後，將重心回歸家庭，並消失演藝圈10多年，等孩子大了一些，近期才有零星演出。她健康狀況令外界頗為擔憂，對此陳明真表示：「小症狀沒什麼大不了。」更透露自己目前在輔大就讀長照研究所，四月就要進醫院實習。

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夫妻倆對生死不忌諱，季忠平更透露遺囑都已經寫好，也考察一些未來長眠地，並開玩笑說：「法鼓山、佛光山，都有邀請我們去『長住』。」不過他們目前屬意樹葬，認為儀式莊嚴也很有意義，「若要樹葬，她是要開花，我是要結果的地方。」

▲陳明真（左）被爆身體出狀況，她表示只是「小症狀」。（圖／記者黃克翔攝）

兩人也和小孩溝通，讓他們知道，爸爸、媽媽總有一天會離去，不過目前10歲的兄弟還是懵懵懂懂。陳明真也說，若真有那一天，倒也不拘泥形式，希望是最簡單方便的方式就好，「骨灰放進項鍊也可以啊，畢竟小孩以後不一定會在台灣，到世界各地都可以隨身攜帶。」而他們希望向孩子傳達「永生」概念，即使父母肉體不再，愛也無處不在。