黑木華溫暖接住受傷靈魂「首度獻聲電影」　集結大咖同台飆戲

記者吳睿慈／綜合報導

日本實力派演員黑木華領銜主演電影《被接住的思念》，身為核心人物，不僅是導演草野翔吾的夙願，也得到了製片團隊的一致認可，「即便只是觀眾，我也一直敬佩黑木華的表演，而當我以導演的視角來看，更覺得她是一個極具魅力的人，她的表演並非刻意雕琢，而是扎根於生活，能夠呈現一種獨特的真實感。」帶給觀眾人與人之間的真摯聯繫，溫暖之情陪伴著影迷。

▲黑木華首次獻唱電影主題曲《被接住的思念》照亮受傷的靈魂。（圖／希望影視提供）



黑木華除了在片中展現精湛演技，更是首次獻聲電影主題曲〈夜明けのマイウェイ〉擔任主唱，歌曲曾是1970年代播出的電視劇主題曲，這次經由音樂人富貴晴美進行編曲，以黑木華柔和的聲音，唱出角色們之間的情感，也將輕輕接住每一個受傷的靈魂。

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▲《被接住的思念》集結多位大咖。（圖／希望影視提供）



本作更集結了《飛上天空的輪胎》中村蒼、《silent》藤間爽子、放浪兄弟EXILE成員松本利夫，以及於《LAST MILE: 全面引爆》安藤玉惠等多位備受矚目的演員。在片中飾演黑木華摯友郷田叶海的藤間爽子也感性表示：「重要的家人、朋友、愛人，甚至那些我們再也無法見面的人，他們的相遇和陪伴，塑造了今天的我。我認為這部電影帶來了這樣溫暖和體貼的感覺，讓我重新意識到這些珍貴的聯繫，如果能在電影院與大家共同觀賞，我將感到非常高興。」

電影即將於3月21日在台灣正式上映，故事講述著對某個人的思念與付出，也將輾轉傳遞，溫柔地照亮停滯不前的日常，喚醒深藏在人們心中的助人之心。