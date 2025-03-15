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Andy被奪權3天「回去和家寧同居處」！泛淚：對你的愛沒丟 網重看才懂

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日指控家寧媽2024年11月13日開了第一次股東會後，他就被移除董事職位、被要求簽署股權轉讓書和保密條款，待遇備受心疼的同時，網友還發現他事發3天後仍繼續更新個人頻道的影片，堅強到讓粉絲好不捨。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy看到整理後的房間忍不住泛淚。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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Andy與家寧一家的紛爭延燒了3天，個人頻道訂閱數突破了200萬，其中除了原本的粉絲，還有最近才認識、為他打抱不平的網友，觀眾除了關注新影片，也開始回頭看他的舊影片，這才被發現他在2024年11月16日、也就是他被前女友一家一腳踢開後，上傳了一支斷捨離的影片，拍攝地點就是他和前任有共同回憶的小窩。

▲▼Andy家寧。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

▲家寧和Andy曾住在一起發想企劃及拍片。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

值得一提的是，Andy當時在整理過程中於床底下發現了一支口紅，雖然驚訝，但他仍冷靜地提出兩個建議，第一是還給原主人，第二就是感謝完該物品再丟掉。最後，由於該口紅已過期，他說完感謝就丟進垃圾袋。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy斷捨離曾和家寧同居的小窩。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

另一個悲傷瞬間是，當Andy丟掉整理出的東西、重回房間時，眼角泛淚、一度說不下去的那一刻，讓粉絲都很為他感到不捨：「現在回來看這部最難過，影片中的所有事情跟最近的事都說得通了」、「真的心酸」、「真的要斷捨離，接下來一定會更好！」

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲網友近日重看這部影片才懂Andy當時的悲傷。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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Andy, 眾量級, 家寧

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