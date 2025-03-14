ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯佳嬿清純「雙馬尾照」仙氣曝光！　見證「小孩」誕生：開心又緊張

記者蕭采薇／台北報導

柯佳嬿推出個人首本長篇小說《夢 游記》之後，預購首日便全面空降冠軍霸榜，新書還未上市便勇奪銷售冠軍，限量親簽版便已經全通路完售。她與編輯共同到印刷工廠，親自監督迎接有如自己孩子的新書「誕生」，看到一本又一本滾燙的新書印製而出，讓她興奮得像個小孩。

▲柯佳嬿首本小說《夢 游記》秒殺，秀清純「雙馬尾照」。（圖／重版文化提供）

▲柯佳嬿迎接新書「誕生」引熱烈迴響，秀出清純「雙馬尾照」。（圖／重版文化提供）

得知新書的銷售亮眼，柯佳嬿直呼：「很開心，也有點緊張，希望《夢 游記》正式發行以後，大家能享受這個故事，一起到奇幻地展開冒險。」同時，柯佳嬿還秀出全新的新書宣傳照，照片裡有滿滿彩蛋，只見她綁雙馬尾，清純樣貌脫俗，站在3台電視機的旁邊，照片襯著罌粟花，這也是小說《夢 游記》裡的代表性植物，直接呼應小說裡「睡眠」、「夢」等精彩元素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柯佳嬿首本小說《夢 游記》秒殺，秀清純「雙馬尾照」。（圖／重版文化提供）

▲柯佳嬿為新書《夢 游記》，親自監督迎接新書「誕生」。（圖／重版文化提供）

柯佳嬿身為新銳小說家，直言原本就喜歡聽故事，一直是小說迷，還曾經徹夜讀小說讀到天亮，「曾經在睡前打開小說，本來是當做睡前閱讀，結果完全被故事吸引，越看越有精神」，她更笑稱因為隔天放假沒事，就一口氣把書看完，天都亮了。

▲柯佳嬿首本小說《夢 游記》秒殺，秀清純「雙馬尾照」。（圖／重版文化提供）

▲柯佳嬿新書銷售亮眼，她開心直呼很開心也有點緊張。（圖／重版文化提供）

至於小說的啟蒙，則是小時候讀漢聲少年拇指文庫的羅蘭系列小說，還有羅冰克蘭的《討厭艾麗絲》，「我在閱讀這些故事的時候有很多想像畫面，覺得書裡的世界很迷人。小時候看這些書的澎湃心情，我到現在還記得」，更感性表示非常慶幸自己能在童年時期看了這些書，為我打開異想世界的大門。《夢 游記》已於3月14日白色情人節正式發行，全通路同步上架。

▲柯佳嬿首本小說《夢 游記》秒殺，秀清純「雙馬尾照」。（圖／重版文化提供）

▲柯佳嬿首本小說《夢 游記》秒殺，全面空降冠軍霸榜。（圖／重版文化提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

推薦閱讀

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

柯佳嬿, 夢 游記

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林曉培北中巡演圓滿落幕　再曝「好消息」歌迷準備搶票
  2. 直擊／玄彬情人節在台灣過！上工前跑7km運動　自爆「喬裝逛夜市」點名美食
  3. 金秀賢公司挽救「再度自爆簡訊證據」　網抓疑點：為何是excel檔？
  4. 柯佳嬿清純「雙馬尾照」仙氣曝光！　見證「小孩」誕生：開心又緊張
  5. 前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！
  6. 金秀賢聲明「交往時間被揪漏洞」　網吐槽：分手後還能親金賽綸？
  7. 眾量級創始人淪為員工！ 勾惡力挺Andy認為有機會拿回50%
  8. 快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」
  9. 家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌AIR SPACE公開切割：無後續合作計劃
  10. 白敬亭、宋軼爆同居！限動曬愛鞋「家中擺設」被抓包和女方家一樣

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366