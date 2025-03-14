柯佳嬿清純「雙馬尾照」仙氣曝光！　見證「小孩」誕生：開心又緊張

記者蕭采薇／台北報導

柯佳嬿推出個人首本長篇小說《夢 游記》之後，預購首日便全面空降冠軍霸榜，新書還未上市便勇奪銷售冠軍，限量親簽版便已經全通路完售。她與編輯共同到印刷工廠，親自監督迎接有如自己孩子的新書「誕生」，看到一本又一本滾燙的新書印製而出，讓她興奮得像個小孩。

▲柯佳嬿迎接新書「誕生」引熱烈迴響，秀出清純「雙馬尾照」。（圖／重版文化提供）

得知新書的銷售亮眼，柯佳嬿直呼：「很開心，也有點緊張，希望《夢 游記》正式發行以後，大家能享受這個故事，一起到奇幻地展開冒險。」同時，柯佳嬿還秀出全新的新書宣傳照，照片裡有滿滿彩蛋，只見她綁雙馬尾，清純樣貌脫俗，站在3台電視機的旁邊，照片襯著罌粟花，這也是小說《夢 游記》裡的代表性植物，直接呼應小說裡「睡眠」、「夢」等精彩元素。

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▲柯佳嬿為新書《夢 游記》，親自監督迎接新書「誕生」。（圖／重版文化提供）

柯佳嬿身為新銳小說家，直言原本就喜歡聽故事，一直是小說迷，還曾經徹夜讀小說讀到天亮，「曾經在睡前打開小說，本來是當做睡前閱讀，結果完全被故事吸引，越看越有精神」，她更笑稱因為隔天放假沒事，就一口氣把書看完，天都亮了。

▲柯佳嬿新書銷售亮眼，她開心直呼很開心也有點緊張。（圖／重版文化提供）

至於小說的啟蒙，則是小時候讀漢聲少年拇指文庫的羅蘭系列小說，還有羅冰克蘭的《討厭艾麗絲》，「我在閱讀這些故事的時候有很多想像畫面，覺得書裡的世界很迷人。小時候看這些書的澎湃心情，我到現在還記得」，更感性表示非常慶幸自己能在童年時期看了這些書，為我打開異想世界的大門。《夢 游記》已於3月14日白色情人節正式發行，全通路同步上架。

▲柯佳嬿首本小說《夢 游記》秒殺，全面空降冠軍霸榜。（圖／重版文化提供）