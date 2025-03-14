金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

記者潘慧中／綜合報導

南韓巨星金秀賢14日發聲明坦承，的確與金賽綸交往過，但針對女方當時疑為未成年者一說，他以合照中女方所穿的服裝做為反駁鐵證。然而，兩小時後，馬上被南韓網友反駁了。

▲金秀賢以合照中金賽綸所穿的服裝做為反駁鐵證。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）



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金秀賢公司表示，關於金賽綸2024年3月24日在Instagram限時動態PO出的舊照，以及節目《橫豎研究所》2025年3月11日公開的另一張合照，皆攝於2020年冬天，雙方此時仍是戀人，而且女方當時穿的衣服是2019年6月某品牌推出的服飾。因此，外界聲稱「這些照片拍攝於2016年，證明兩人當時已在交往」的說法，根本無法成立。

▲▼南韓網友馬上反駁了金秀賢的說法。（圖／翻攝自theqoo）



不料聲明發布兩小時後，南韓網友在論壇theqoo發文反駁金秀賢的說法，並附上金賽綸當時所穿的衣服網頁截圖，原來該衣服早在2014年就上市，並非男方所稱的2019年才推出。不少網友看了都不敢置信，並留言稱「如果是這樣的話，死者家屬肯定會發更多照片，這太愚蠢了」。

▲金賽綸2024年3月曬出與金秀賢的親密合照後，就此引發各種猜測。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）



然而，金秀賢公司14日所發布的聲明很強硬，還稱節目《橫豎研究所》用來指控他與金賽綸未成年交往的所有照片，均屬於金賽綸成年後的影像，而所謂「2016年拍攝的照片」根本不存在，因為當時雙方尚未交往。