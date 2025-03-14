ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

記者潘慧中／綜合報導

南韓巨星金秀賢14日發聲明坦承，的確與金賽綸交往過，但針對女方當時疑為未成年者一說，他以合照中女方所穿的服裝做為反駁鐵證。然而，兩小時後，馬上被南韓網友反駁了。

▲▼金秀賢親吻金賽倫私照曝光。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢以合照中金賽綸所穿的服裝做為反駁鐵證。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

[廣告]請繼續往下閱讀...

金秀賢公司表示，關於金賽綸2024年3月24日在Instagram限時動態PO出的舊照，以及節目《橫豎研究所》2025年3月11日公開的另一張合照，皆攝於2020年冬天，雙方此時仍是戀人，而且女方當時穿的衣服是2019年6月某品牌推出的服飾。因此，外界聲稱「這些照片拍攝於2016年，證明兩人當時已在交往」的說法，根本無法成立。

▲▼金秀賢,金賽綸。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼南韓網友馬上反駁了金秀賢的說法。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼金秀賢,金賽綸。（圖／翻攝自theqoo）

不料聲明發布兩小時後，南韓網友在論壇theqoo發文反駁金秀賢的說法，並附上金賽綸當時所穿的衣服網頁截圖，原來該衣服早在2014年就上市，並非男方所稱的2019年才推出。不少網友看了都不敢置信，並留言稱「如果是這樣的話，死者家屬肯定會發更多照片，這太愚蠢了」。

▲金賽綸2024年3月曬出與金秀賢的親密合照後，就此引發各種猜測。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

然而，金秀賢公司14日所發布的聲明很強硬，還稱節目《橫豎研究所》用來指控他與金賽綸未成年交往的所有照片，均屬於金賽綸成年後的影像，而所謂「2016年拍攝的照片」根本不存在，因為當時雙方尚未交往。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

轎車在公路上高速行駛　再一次看到竟變火燒車

推薦閱讀

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！第一個趕到靈堂　網淚：最疼她的大叔

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

金秀賢「接金賽綸求救私訊」立即找公司！寄存證信函原因曝：從沒要她還

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢認愛了！再度發聲：等她成年才交往　「時間點曝光」打臉爆料者

家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

金秀賢公開鐵證「2hrs後慘遭打臉」！金賽綸被揪衣服細節 網：太愚蠢

金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

快訊／Andy爸不忍了首發聲！　「沒有利用價值還要趕人」心疼兒子

快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

快訊／徐乃麟道歉！　「未用同理心看待我深感抱歉」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金秀賢, 金賽綸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／玄彬情人節在台灣過！上工前跑7km運動　自爆「喬裝逛夜市」點名美食
  2. 金秀賢公司挽救「再度自爆簡訊證據」　網抓疑點：為何是excel檔？
  3. 柯佳嬿清純「雙馬尾照」仙氣曝光！　見證「小孩」誕生：開心又緊張
  4. 前主播談金秀賢改口認愛　喊話家寧：該道歉就快道歉！
  5. 金秀賢聲明「交往時間被揪漏洞」　網吐槽：分手後還能親金賽綸？
  6. 眾量級創始人淪為員工！ 勾惡力挺Andy認為有機會拿回50%
  7. 快訊／金賽綸媽媽出聲了！怒指金秀賢說謊：交往6年沒錯　將曝「脫衣洗碗照」
  8. 家寧「被聯繫刪文」！女裝品牌AIR SPACE公開切割：無後續合作計劃
  9. 白敬亭、宋軼爆同居！限動曬愛鞋「家中擺設」被抓包和女方家一樣
  10. 快訊／恭喜林千又登記結婚！　博士老公首度曝光

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366