洩金賽綸「咖啡廳打工」真實狀態！目擊者挨轟近2年…後悔沒做1事

記者陳芊秀／綜合報導

韓星金賽綸於今年2月16日不幸離世，得年24歲。她生前因酒駕事件重創形象，失去演藝圈工作，為還債到一家咖啡店打工，然而當時卻被說作秀。曾造訪咖啡廳的陸籍客人曾在2023年拍下影片，證實她曾在店裡認真工作，不料拍攝者也遭到網路霸凌，如今女星逝世，該名網友再度發聲。

▲大陸網友2023年拍到金賽綸咖啡廳打工，但是當時被罵翻。（圖／翻攝自小紅書）

發文網友當時上傳咖啡店幫朋友慶生的影片，並透露當天金賽綸為她們的友人生日派對提供服務，並負責整個派對流程，包括切蛋糕、開香檳等，全程將近3到4小時，金賽綸都面帶微笑，態度有禮、專業，且最後還和她們一起離開咖啡廳，金賽綸與老闆娘一起走。不料後來金賽綸遭批評作秀，老闆娘也出來聲稱金賽綸假打工，網友將影片公開後，自己也慘遭批評蹭流量、縱容酒駕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲目擊網友表示，金賽綸認真努力工作。（圖／翻攝自小紅書）

得知金賽綸離世，發文網友再度拍影片說明，直言無論發聲或沉默都會受到指責。她認為如果當時沒有勇敢拍下影片，「所以人都不知道她認真努力過」，發文網友後悔2023年被罵的時候，沒有進一步站出來證明金賽綸真的在打工，現在則勇敢表示「無法對這樣的女孩有惡意」。