柳演錫零負評形象毀了！遭爆逃稅70億　公司急出面：整理立場中⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員柳演錫擁有優良形象，先後參演《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》打開高知名度，怎料，韓媒14日爆出他遭到國稅局追討韓幣70億元（約台幣約1.75億元）稅金，疑似逃漏稅，對此，公司緊急回應「正在整理立場中」，但正面形象已遭受打擊。

▲柳演錫遭爆逃稅韓幣70億元（約台幣約1.75億元）。（圖／翻攝自tvN）



根據《Nocut News》報導，國稅局近期針對柳演錫實施了高強度的稅務調查，最終結果要求他補繳韓幣70億元（約台幣約1.75億元）稅金，遭疑逃漏稅，這也是繼李荷妮的補繳韓幣60億（約台幣1.5億元）稅金後，再創藝人補繳稅的新紀錄，令許多粉絲幻滅驚呼「不敢相信」。

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柳演錫遭質疑逃稅，公司方面向該媒體解釋「正在進行重新審核納稅金額的程序」，並表示已經向相關單位提出異議，70億稅金恐為誤算，最多應可以降到30億稅金，同時強調「柳演錫這段期間一直以來都很誠實地履行納稅義務，以後身為國民一份子也會誠實納稅。」

▲柳演錫公司緊急出面表示「仍在整理立場中」。（圖／瑞田文創提供）



只是柳演錫向來形象優良，如今卻爆出「逃稅新聞」，使得粉絲震驚不已，涉嫌逃稅報導曝光後，公司KINGKONG by STARSHIP緊急出面發聲：「仍在整理立場中。」