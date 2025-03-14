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金秀賢「公開關鍵鐵證」！握合照金賽綸原圖：2019年才交往 時間軸全說了

記者潘慧中／綜合報導

南韓巨星金秀賢連日遭爆料曾與金賽綸交往，且時間點疑為女方未成年時期，再加上公司後來追討7億，掀起輿論譁然。對此，原訂下周再發聲明的公司，14日早上提早證實雙方確實交往過，並以女方所穿的服裝做為反駁「2016年已交往」的鐵證。

▲金賽綸2024年3月曬出與金秀賢的親密合照後，就此引發各種猜測。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

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金秀賢公司表示，他和金賽綸自2019年夏天到隔年秋天都交往中，女方當時已是成年人。關於金賽綸2024年3月24日在Instagram限時動態PO出的舊照，以及節目《橫豎研究所》2025年3月11日公開的另一張合照，經確認，這兩張照片攝於2020年冬天，雙方此時仍是戀人，而女方當時穿的衣服是2019年6月某品牌推出的服飾。因此，外界聲稱「這些照片拍攝於2016年，證明兩人當時已在交往」的說法，根本無法成立。

▲金秀賢日前被曝光親吻金賽綸的私照。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

此外，節目《橫豎研究所》2025年3月12日公開的另一張照片，實際上是金秀賢與金賽綸2019年12月24日聖誕夜拍攝的影像。該照片的原始數據已被取得，並於3月13日公開的另一張照片進行比對，從服裝一致性來看，確定這些照片皆來自2019年聖誕節。

▲金秀賢毀12日被曝光另一張私照。（圖／翻攝自dcinside）

因此，金秀賢公司表示，節目《橫豎研究所》用來指控金秀賢與金賽綸未成年交往的所有照片，均屬於金賽綸成年後的影像，而所謂「2016 年拍攝的照片」根本不存在，因為當時雙方尚未交往。

金秀賢經紀公司Gold Medalist聲明全文：

大家好，這裡是Gold Medalist。

我們將發佈關於近期《縱橫研究所》（以下簡稱「縱研」）報導內容的金秀賢先生聲明。Gold Medalist 先前已表示，將基於能夠駁斥縱研報導的確鑿證據，於下週內發佈聲明。

然而，今日凌晨，金秀賢先生的心理狀態突然變得極度不安，公司已採取措施確保他能夠獲得充分的安定與休息。在縱研的報導發表後，部分輿論指責金秀賢先生應對逝者的突然離世負責，這使他陷入極大的困惑與痛苦。此外，在 12 日縱研的節目播出後，有人持相機的車輛從公司正門對面及停車場徘徊至深夜，13 日中午也有人持相機在公司周圍徘徊，這一系列行為對金秀賢先生造成了持續的心理壓力。

因此，我們緊急發佈聲明以澄清主要爭議點，懇請大家理解。即便這與我們原先的計畫有所不同，但此事的緊迫性凌駕於一切，因此即使有不足之處，也必須儘早發佈聲明。

謝謝大家。

►關於金秀賢與金賽綸的戀愛傳聞

金秀賢先生與金賽綸小姐自 2019 年夏天至 2020 年秋天 交往，當時金賽綸已是成年人。關於「金秀賢先生曾與未成年時期的金賽綸交往」的指控並不屬實。

金賽綸於 2024 年 3 月 24 日凌晨在 Instagram 限時動態公開的照片，以及 2025 年 3 月 11 日縱研節目中公開的照片，皆攝於 2020 年冬天，是兩人交往時的私密影像。當時金賽綸所穿的衣服是 2019 年 6 月某品牌發佈的款式，因此該照片不可能是 2016 年拍攝的。縱研聲稱該照片來自金賽綸 16 歲時的主張根本不可能成立。

此外，縱研於 2025 年 3 月 12 日公開的另一張照片，實際上是 2019 年 12 月 24 日聖誕夜 兩人拍攝的影像。我們已取得該照片的原數據，3 月 13 日公開的照片也是同一天拍攝，可以從服裝一致性確認。縱研用來指控金秀賢先生與金賽綸未成年時交往的所有照片，實際上都是金賽綸成年後拍攝的。至於縱研反覆聲稱「2016 年拍攝的照片」，根本 不存在，因為當時兩人並未交往。

至於金秀賢先生服役期間寫給金賽綸的信件，這僅是他寫給親近朋友的普通信件。信件內容主要描述了他適應軍旅生活的狀況，並與其他親友分享軍中日常。「想念你」這類表達，在服兵役的軍人之間是很普遍的說法。然而，縱研卻斷章取義，將這些信件與金賽綸成年後的照片並列，製造誤導，甚至將她公開使用的暱稱刻意曲解為兩人之間的特殊稱呼。

我們理解大眾對此事的討論與批評，作為公眾人物，金秀賢先生的私生活難免受到關注，甚至面臨嚴厲的審視。然而，縱研的報導導致許多錯誤信息與虛假事實不斷擴散，甚至有匿名人士在節目中自稱是金賽綸的家人，然而根據媒體報導，該人其實僅是金賽綸母親的熟人。在這樣不明確身份的情況下，縱研仍選擇公開資訊，甚至扭曲照片與事實，製造未經核實的謠言。

這起事件不僅對金秀賢先生，對金賽綸的遺屬以及雙方的親友，都帶來了極大的痛苦。

►關於「金秀賢無視金賽綸的經濟困難」的指控

縱研的報導將金秀賢先生形塑為「將金賽綸逼上絕路的惡魔」。他們聲稱，Gold Medalist 因金賽綸的酒駕事故向她追討債務，並且金賽綸曾向金秀賢求助卻遭到冷漠對待，進而導致她的極端選擇。然而，這些 全都不是事實。

當時 Gold Medalist 其實已經代為清償了金賽綸無法負擔的所有債務。

金賽綸的酒駕事件導致她需支付各種違約金及賠償金，其中包括 約 11.14 億韓元（約新台幣 2,900 萬元）。公司為了減輕金賽綸的負擔，透過各種方式將該金額降低至 約 7 億韓元（約新台幣 1,800 萬元），其中包括協助修復並出售她嚴重損壞的事故車輛，以抵銷部分損失。

然而，金賽綸最終仍無力償還剩餘金額，因此 公司於 2023 年 12 月正式承擔了該筆債務，並於 2024 年 4 月 1 日的財務報告中記錄為壞帳處理。這一切都是依法進行，公司也未曾向金賽綸索討任何款項。

但由於財務與法律規範，公司仍需進行必要的證明程序，因此曾向金賽綸寄送存證信函，這是依法處理壞帳的必要流程，而非「索債」或「施壓」。在這段期間，金賽綸於 2024 年 3 月 19 日曾向金秀賢發送訊息，但 當時兩人已分手 4 年，金秀賢並不清楚她與公司的財務問題，因此公司回覆：「此事應由專業法律人士處理，將透過金賽綸的經紀公司與律師解決。」

事實上，Gold Medalist 一直在幫助金賽綸度過財務困難，並從未向她追討債務，更遑論將此事與她的離世扯上關係。


►未經當事人同意的私生活曝光，究竟為了誰？

成年後的照片被說成是 16 歲時拍攝的。
逝者母親的熟人被稱為「姨母」。
真相被刻意扭曲，毫無根據的指控被當成「事實」。

縱研用這樣的手法，將普通的財務文件與法律程序歪曲為「逼債」，再進一步塑造成影響逝者的「致命原因」，進而將金秀賢推上輿論的審判台。

金秀賢先生作為公眾人物，理解外界的關注與評論，但 私生活不應被肆意曝光，更不應成為惡意攻擊的工具。當媒體將扭曲的「事實」以最聳動的方式報導，真正受到傷害的，是當事人及其親友。這樣的行為，到底是為了揭露真相，還是為了滿足大眾的獵奇心理？

我們懇請大家對此事保持理性，避免輕信未經證實的資訊。

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金秀賢, 金賽綸

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