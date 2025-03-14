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家寧上線了！半夜睡不著「火速消失168貼文」網全錄影：怕被查帳嗎

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，並坦承已失去控制辛苦經營10年頻道的權利。沒想到，家寧不但神隱兩天遲遲未發文回應，還被網友發現她14日凌晨悄悄上線、消失了上百則貼文。

▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧的貼文剩下486則。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

有網友14日半夜2點多的時候發現，家寧的貼文數正斷崖式下滑中，從事件爆發前的676則，到13日的654則，結果14日只剩下486則，而且大多數都是與精品相關的貼文，有可能是刪除也有可能是隱藏。

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▲▼家寧。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

▲家寧被發現消失的大多數都是與精品相關的貼文。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

部分網友14日凌晨發現家寧的Instagram貼文數正在減少中的時候，便開啟螢幕錄影存證，還留言喊話：「家寧大家都在看」、「秘月期偷偷半夜刪」、「又刪文章不敢面對…。」

▲▼家寧。（圖／翻攝自Threads）

▲▼家寧。（圖／翻攝自Threads）

▲▼家寧。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友螢幕錄影家寧消失貼文的過程。（圖／翻攝自Threads）

事實上，Andy的訴求一直表達得很清楚，他只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」但至截稿為止，家寧一方對外僅回應「事實不是如此」，但她本人仍未正式發文答覆。

▲家寧仍未發文回應。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

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家寧, Andy, 眾量級

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